Untitled Goose Tool est un outil de chasse et de réponse aux incidents robuste et flexible qui ajoute de nouvelles méthodes d'authentification et de collecte de données afin de mener une enquête complète sur les environnements Azure Active Directory (AzureAD), Azure et M365 d'un client. Untitled Goose Tool recueille des données télémétriques supplémentaires de Microsoft Defender for Endpoint (MDE) et Defender for Internet of Things (IoT) (D4IoT).