En outre, environ 80 % des attaques se sont produites par le biais d'API authentifiées. Il n'est donc pas surprenant que près de la moitié (48 %) des personnes interrogées déclarent que la sécurité des API est devenue un sujet de discussion au niveau de la direction de leur entreprise.Le rapport révèle également que 94 % des personnes interrogées ont rencontré des problèmes de sécurité dans les API de production au cours de l'année écoulée, et que 17 % d'entre elles ont déclaré que leur entreprise avait subi une violation de données en raison de lacunes de sécurité dans les API.", déclare Roey Eliyahu, cofondateur et directeur général de Salt Security. "".Plus de la moitié des personnes interrogées (59 %) déclarent avoir dû ralentir le déploiement de nouvelles applications en raison de préoccupations liées à la sécurité des API. Seules 23 % des personnes interrogées estiment que leurs approches de sécurité existantes sont très efficaces pour prévenir les attaques contre les API.Interrogés sur les risques les plus préoccupants en matière de sécurité des API, 54 % des personnes interrogées déclarent que les API obsolètes ou "zombies" constituent une préoccupation majeure, contre 42 % au dernier trimestre. (Les API zombies ou obsolètes ont été la préoccupation numéro un dans les cinq dernières enquêtes de Salt). 43 % des personnes interrogées déclarent que la prise de contrôle des comptes (ATO) est une préoccupation majeure, mais seulement 20 % d'entre elles citent les API fantômes comme une préoccupation majeure, alors qu'il est probable que la plupart des environnements utilisent des API qui ne sont pas documentées. En effet, seulement 18 % des personnes interrogées se disent très confiantes dans le fait que leurs inventaires d'API fournissent suffisamment de détails sur leurs API et les PII ou données sensibles qu'elles contiennent.Source : Salt Security Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Ce rapport est-il pertinent, selon vous ?Avez-vous été confrontés à un problème de sécurité des API au cours de l'année passée ? Si oui, quelles leçons en avez-vous tiré ?