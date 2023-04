Cohesity annonce des intégrations qui aident les responsables IT et SecOps à se défendre contre les cybermenaces

- Microsoft Sentinel : la solution de sauvegarde et de restauration DataProtect de Cohesity, à la fois sur site et dans son offre de sauvegarde en tant que service, s’intègre désormais à Microsoft Sentinel, la plateforme de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) native du cloud. Grâce à cette intégration, les clients communs peuvent bénéficier d’un accès simplifié aux rapports d’inclusion et aux alertes ransomware.

- Azure AD et authentification multifacteur : Azure Active Directory est une plateforme d’identité standard pour les clients Microsoft du monde entier. Cohesity fournit une intégration transparente avec Azure AD et l’authentification multifacteur (MFA) pour gérer et accéder en toute sécurité aux produits Cohesity, y compris Cohesity Data Cloud et Cohesity Cloud Services.

- Microsoft Purview via le partenariat de Cohesity avec BigID : obtenez des informations exploitables sur les données pour la découverte, la privation, la sécurité et la gouvernance des données dans votre environnement Microsoft avec la classification des données Cohesity optimisée par BigID, désormais intégré à Microsoft Purview et dont les clients communs peuvent bénéficier.





- Cohesity FortKnox, le service SaaS populaire de Cohesity, fournit une autre couche de protection avec une récupération des données prédictible. Des démonstrations en direct et des aperçus de produits de Cohesity FortKnox sur Azure sont disponibles dès maintenant, avec une disponibilité générale prévue dans les mois à venir.

- Cohesity DataProtect fournit une offre de sauvegarde en tant que service (Backup-as-a-Service, BaaS) de niveau entreprise, facile à utiliser, et qui prend désormais en charge Microsoft 365. Les clients peuvent utiliser l’offre BaaS de Cohesity, qui protège les données SaaS, cloud natives et locales critiques, pour sauvegarder leurs données Microsoft 365 dans un plan de données hébergé sur Azure.

Cohesity, l’un des spécialistes de la sécurisation et de la gestion de données, annonce l’élargissement de sa relation avec Microsoft dans le but d’aider les entreprises du monde entier à accroître et renforcer la sécurité de leurs données, essentielle dans un contexte où une nouvelle cyberattaque se produit environ toutes les 39 secondes, près de 30 000 sites web sont piratés quotidiennement, et le coût total de la cybercriminalité est estimé à plus de 6,9 milliards de dollars (6,3 milliards d’euros) pour l’économie mondiale en 2021.Deux éléments majeurs forment cette collaboration élargie entre Cohesity et Microsoft :Cohesity, qui utilise déjà l’Intelligence Artificielle (IA) pour aider les clients à détecter les anomalies signalant une cyberattaque en cours, estime que l’IA peut être utilisée d’autres manières pour analyser rapidement de vastes volumes de données et permettre aux opérations informatiques et de sécurité de répondre à une faille de sécurité — plus rapidement et avec une précision améliorée.Aujourd’hui, Cohesity annonce mettre en avant sa structure de données prête pour l’IA qui, combinée à OpenAI, fera progresser les initiatives d’IA générative autour de la détection, de la classification, de la détection des anomalies, etc. Pour en savoir plus sur l’impact que l’IA peut avoir sur la sécurisation et la gestion des données, la relation élargie de Cohesity avec Microsoft et les opportunités qui se dessinent pour les clients afin de sécuriser, protéger et tirer de la valeur des données, vous pouvez consulter cette édition spéciale de Spotlight on Security réalisée le 11 avril et incluant les vues des dirigeants clés de Microsoft et de Cohesity.Sanjay Poonen, PDG de Cohesity, a déclaré :Niall Townley, administrateur de sauvegarde, Community Health Plan of Washington, a déclaré :Phil Goodwin, vice-président de la recherche chez IDC, a déclaré :Cohesity est un spécialiste de la sécurisation et la gestion des données. L'entreprise facilite la sécurisation, la protection, la gestion et la valorisation des données — dans les datacenters, en périphérie et dans le cloud. Elle offre une suite complète de services consolidés sur une plateforme de données multicloud : sauvegarde et restauration, sécurisation des données, reprise après sinistre, services de fichiers et d’objets, dev/test et analyse des données — réduisant la complexité et éliminant la fragmentation massive des données. Cohesity est disponible à la demande, en autogestion ou via un réseau de partenaires.Source : Cohesity Qu'en pensez-vous ?