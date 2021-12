Obtenir des informations et des recommandations détaillées sur la manière de résoudre les problèmes de configuration qui peuvent également améliorer les paramètres de sécurité.

Cohesity présente aujourd'hui Security Advisor, une caractéristique de l'architecture Threat Defense de Cohesity qui offre aux clients un moyen facile d'améliorer leur posture en matière de sécurité à une époque où les cyberattaques sont non seulement rapides et sophistiquées, mais également dommageables. Ce nouvel outil permet de réduire les erreurs humaines et d'atteindre un niveau plus élevé de cyber-résilience dans les environnements des clients gérés par la plate-forme de données Cohesity Helios.Security Advisor analyse l’environnement Cohesity du client, ainsi qu’un ensemble de configurations de sécurité, et prend en compte une multitude de facteurs tels que le contrôle d'accès, les journaux d'audit et le cadre de chiffrement, qui sont essentiels pour protéger la sécurité de l’ensemble des données. Les clients reçoivent ensuite un score qui leur indique leurs performances par rapport aux meilleures pratiques recommandées par Cohesity. En outre, les clients reçoivent des recommandations sur la manière de traiter les risques et de protéger leur plateforme et les données contre les acteurs malveillants - tant internes qu'externes - limitant leur exposition à la cyber-extorsion.Security Advisor complète l'offre actuelle de Cohesity par le biais de l'application CyberScan sur la marketplace de Cohesity. Avec CyberScan, les clients peuvent découvrir les cyber-expositions et les angles morts de leur environnement de production en exécutant des analyses à la demande et automatisées sur des instantanés de sauvegarde contre des vulnérabilités connues.Cette annonce intervient alors que les cybermenaces, les failles de sécurité et les attaques par ransomware continuent de perturber les entreprises dans le monde entier. Des études montrent que les attaques par ransomware ont augmenté de 93% au cours du premier semestre de 2021. Avec l'augmentation de l'incidence des cyberattaques, la menace des ransomwares et le risque d'erreur humaine dans l'administration de la sécurité, les clients ont besoin d'un moyen rapide, simple et complet pour évaluer leur posture en matière de sécurité et répondre rapidement à toute préoccupation.», déclare Brian Spanswick, responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) Cohesity. «. »Si une analyse effectuée par Security Advisor révèle un score indiquant une erreur, les actions suivantes peuvent être mises en place rapidement par le service informatique :Christophe Bertrand, directeur de pratique, Protection des données pour Enterprise Strategy Group, a déclaré : «. »Security Advisor fait partie de la plate-forme Helios, disponible immédiatement pour tous les clients du monde entier, sans frais supplémentaires.Source : Cohesity Qu'en pensez-vous ?