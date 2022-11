Les problèmes de cybersécurité sont de plus en plus complexes, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'ils puissent être résolus par un seul fournisseur. Et lorsqu'une attaque se produit, elle doit être stoppée rapidement, ce qui nécessite une collaboration étroite.Une nouvelle alliance pour la sécurité des données, annoncée aujourd'hui par Cohesity, vise à combiner les meilleures solutions du secteur de la cybersécurité et des services avec une expertise exceptionnelle en matière de sécurité et de gestion des données.La Data Security Alliance réunit certaines des solutions les plus audacieuses et les esprits les plus brillants en matière de sécurité pour offrir aux clients une approche globale qui intègre la protection et la résilience des données dans une stratégie de sécurité de bout en bout. Cette approche commence par la prévention, s'étend à la détection et à la protection précoces et inclut une récupération rapide.", explique Sanjay Poonen, PDG de Cohesity.Les partenaires de l'alliance pourront utiliser le Cohesity Data Cloud de diverses manières pour aider leurs clients communs à renforcer leur sécurité. Par exemple, avec Cohesity, les partenaires peuvent tirer parti de la détection des anomalies basée sur l'IA de Cohesity pour obtenir des informations précoces sur une attaque en cours et accélérer la réponse et la remédiation.", déclare Kevin Mandia, PDG de Mandiant. ". "Source : Cohesity Que pensez-vous de cette nouvelle alliance ?