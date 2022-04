CyberEdge estime qu'il y a trois raisons pour lesquelles les rançons sont payées. D'abord parce que le non-paiement d'une rançon peut entraîner (et a entraîné) l'exposition publique de données très sensibles, ce qui met les victimes dans l'embarras.Deuxièmement, de nombreuses entreprises concluent que le paiement d'une rançon est nettement moins coûteux que le coût élevé des temps d'arrêt du système, des interruptions de la clientèle et des poursuites judiciaires potentielles qui pourraient résulter de l'exposition publique de données confidentielles.Et troisièmement, 72 % des victimes ayant payé une rançon ont récupéré leurs données l'année dernière, contre 49 % en 2017. Cette confiance accrue dans la réussite de la récupération des données est souvent prise en compte dans la décision de payer une rançon."", déclare Steve Piper, fondateur et PDG de CyberEdge Group. "."Le rapport met également en évidence la pénurie actuelle de compétences : 84 % des organisations interrogées sont confrontées à une pénurie de personnel qualifié en matière de sécurité informatique. Les administrateurs de sécurité informatique (41 %), les analystes de sécurité informatique (33 %) et les architectes de sécurité informatique (32 %) sont les compétences les plus recherchées.En outre, trop d'entreprises enseignent à leurs employés comment échapper aux cybermenaces par e-mail et sur le Web au moment de leur embauche, mais n'organisent pas de formations supplémentaires et périodiques pour renforcer les leçons apprises.Sur une note plus positive, 83 % des entreprises enregistrent une croissance de leur budget de sécurité, contre 78 % l'année dernière. De plus, le budget de sécurité moyen a augmenté de 4,6 % en 2022, contre 4,0 % en 2021.Source : CyberEdge Group Trouvez-vous ce rapport pertinent ?A votre avis, pourquoi de plus en plus d'entreprises choisissent de payer ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?