Les auteurs de l'étude ont ensuite expliqué en détail que 70 % de ce type de logiciels dans l'entreprise étaient des logiciels libres et que ces éléments ne font généralement pas l'objet d'un suivi régulier ni de mises à jour ou d'inventaires. Ces éléments ne font généralement pas l'objet d'un suivi régulier, ni de mises à jour ou d'inventaires, ce qui laisse de sérieuses vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement des logiciels, qui pourraient être exploitées par d'autres acteurs menaçants.Cela fait à peine une semaine que la CISA a appelé les fournisseurs de logiciels à prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des processus de développement sécurisés qui permettent d'expédier les codes et de garantir des fonctionnalités sécurisées et prêtes à l'emploi.L'entreprise a également constaté un risque énorme pour ces grandes solutions open-source après avoir pris en considération environ 44 % des projets les plus populaires pour cette fondation. Ils ont alors constaté une dépendance de 68 % à l'égard de logiciels non-Apache, dont les origines et les schémas de mise à jour étaient souvent opaques.Les auteurs estiment que ces rapports constituent un avertissement clair pour les entreprises concernant les logiciels libres et les risques considérables qu'ils comportent. Et ce, en dépit de leur grande popularité et de la présence de marques bien établies.De même, étant donné que de plus en plus de logiciels sont assemblés au lieu d'être construits, il devient plus important que jamais de créer des outils formels qui découvrent l'ADN du logiciel. Les développeurs n'ont donc pas de vision aux rayons X pour voir ce qui se trouve à l'intérieur du composant logiciel. De même, la plupart des sélectionneurs de logiciels libres ne sont même pas des experts en sécurité. On ne peut donc qu'imaginer les dégâts qui pourraient en résulter.Le fait que 64 % de ces vulnérabilités n'aient pas de solution en place à l'heure actuelle signifie qu'elles ne peuvent pas être corrigées. Les entreprises doivent donc être sensibilisées au problème et prendre des mesures proactives pour gérer ces risques.D'autre part, cette étude fournit également des recommandations aux organisations qui déploient des outils pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. De cette manière, vous pouvez évaluer les différents risques dynamiques ainsi que l'intégrité des différents projets en cours.Comme vous pouvez le constater, le risque est grand et il appartient aux entreprises de prendre en compte les avertissements avant qu'il ne soit trop tard.Source : Lineaje Trouvez-vous cette étude crédible ? Quel est votre avis sur le sujet ?