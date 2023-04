Les menaces supplémentaires comprennent le lancement d'attaques par déni de service distribué (DDoS) (42 %), la notification de la violation de données aux clients ou aux médias (42 %) et la diffusion publique des données exfiltrées (40 %).Parmi les autres résultats, les systèmes de contrôle industriel (ICS), les appareils de l'Internet des objets (IoT) et les appareils mobiles figurent en tête de liste des composants informatiques les plus difficiles à sécuriser selon les personnes interrogées. En outre, 87 % des répondants font face à une pénurie de talents dans le domaine de la sécurité, les administrateurs de la sécurité informatique étant la fonction la plus demandée.Il n'est donc pas surprenant que la grande majorité des organisations adoptent des technologies de sécurité émergentes telles que les architectures de réseau Zéro Trust (92 %), la détection et la réponse étendues (93 %) et les services d'accès sécurisés à la périphérie (93 %). Le budget moyen consacré à la sécurité de l'information augmentera également de 5,3 % en 2023.Les professionnels de la sécurité se sentent plus positifs, cependant, le pourcentage de répondants à l'enquête qui pensent qu'il est plus probable qu'improbable que leur employeur soit victime d'une cyberattaque réussie au cours de l'année à venir a diminué pour la première fois en six ans, passant de 76 % à 72 %. En outre, leur inquiétude générale à l'égard des cybermenaces est également en baisse. L'un des facteurs contribuant à l'amélioration du sentiment est que le pourcentage d'organisations subissant au moins une attaque réussie en 2022 (85 %) a diminué pour la deuxième année consécutive.", déclare Steve Piper, fondateur et PDG de CyberEdge Group. "".Source : CyberEdge Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ce rapport de CyberEdge pertinent et crédible ?Selon vous, les technologies de sécurité émergentes adoptées par les organisations, telles que le Zéro Trust, sont elles réellement efficaces face à ces menaces ?Pensez-vous que la diminution de l'inquiétude générale à l'égard des cybermenaces est justifiée, étant donné que le pourcentage d'organisations ayant subi au moins une attaque réussie est encore assez élevé ?