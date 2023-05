Augmentation de la demande de VPN en Utah

Comparaison avec des croissances similaires de la demande de VPN liées à des restrictions

La demande de services VPN en Utah est montée en flèche le lundi 1er mai et le mardi 2 mai 2023, car le site web pour adultes le plus visité aux États-Unis a interdit aux utilisateurs de l'État d'accéder à son site web. Le 1er mai 2023, Pornhub a bloqué toutes les adresses IP de l'Utah, deux jours avant l'entrée en vigueur, le mercredi 3 mai 2023, de la loi S.B. 287 sur les exigences relatives à l'âge de consultation de la pornographie en ligne. Cette loi oblige les fournisseurs commerciaux de matériel pornographique à mettre en œuvre des règles "raisonnables" de vérification de l'âge. Parmi les méthodes citées figurent la présentation de cartes d'identité numérisées sanctionnées par l'État et la vérification par un tiers.La loi S.B. 287 permet également aux parents et aux tuteurs légaux de réclamer des dommages et intérêts aux sites web pour adultes dont il est prouvé qu'ils ont rendu leur contenu accessible aux mineurs.En réaction, Pornhub a présenté aux utilisateurs de l'Utah un message vidéo enregistré à la place de leur contenu, en signe de protestation contre la nouvelle loi de l'État. La vidéo montrait un acteur adulte qui exprimait le point de vue du site web sur les inconvénients, en termes de protection de la vie privée, de l'obligation faite à chaque visiteur de présenter une carte d'identité.Suite au géo-blocage des adresses IP de l'Utah, il y a eu une augmentation spectaculaire de la demande de services VPN dans l'état. L'équipe de recherche de vpnMentor a analysé les données de demande des utilisateurs de lundi 01er mai et mardi 02 mai et a trouvé une augmentation de 967% de la demande de VPN dans l'Utah.Le graphique ci-dessous juxtapose la demande de VPN pendant les deux premiers jours de mai par rapport à la demande quelques jours avant le blocage de l'IP du site pour adultes.Cette année, les États-Unis ont connu de nombreuses restrictions similaires de la consommation de contenus pour adultes en fonction de l'âge. Le 1er janvier, la Louisiane a adopté l'une des premières lois de ce type dans le pays.La loi H.B. 142 (aujourd'hui loi 440) exige que les sites web contenant au moins 33,33 % de matériel pornographique procèdent à une vérification de l'âge. Cette mesure a provoqué une augmentation de 200 % de la demande de VPN au cours de la première semaine de janvier.D'autres projets de loi sur les restrictions d'âge ont été promulgués dans le Mississippi (S.B. 2346) et l'Arkansas (S.B. 66). Une augmentation immédiate de 72 % de la demande de VPN a été observée dans le Mississippi lorsque la loi S.B. 2346 a été adoptée en avril. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet.Contrairement à la hausse de la demande de VPN en Utah, qui est due à l'interdiction de Pornhub, la hausse en Louisiane et au Mississippi peut être directement liée à la signature de leurs lois respectives. De toute évidence, l'augmentation de la demande de VPN liée à l'adoption des projets de loi sur les restrictions d'âge n'est pas aussi importante que celle provoquée par l'interdiction de Pornhub.L'une des raisons possibles de cette disparité est l'accès continu au matériel pornographique par le biais de sources autres que les principaux sites web pour adultes, telles que les plateformes de médias sociaux.En outre, en Louisiane, Pornhub et d'autres sites pour adultes exploités par MindGeek (propriétaire de Pornhub) se sont conformés à la loi 440 de l'État. Les utilisateurs basés en Louisiane doivent vérifier leur âge au moyen d'une application mobile parrainée par l'État, appelée LA Wallet, qui stocke une réplique juridiquement contraignante des permis de conduire de la Louisiane.Dans l'Utah, un système similaire est opérationnel depuis 2021. Cependant, un porte-parole de Pornhub a précisé dans une interview que le programme n'est pas encore capable de traiter les vérifications d'âge en ligne parce qu'il a été conçu uniquement pour présenter des permis de conduire électroniques à l'aéroport international de Salt Lake City, dans les magasins d'alcool et dans les coopératives de crédit locales.Le Texas (S.B. 2021) et le Montana (S.B. 544) sont d'autres États où des projets de loi sur les restrictions d'âge n'ont pas encore été adoptés. Les hausses de la demande de VPN liées aux restrictions de contenu pornographique ne se limitent pas aux lois sur la vérification de l'âge. En novembre 2020, le gouvernement thaïlandais a annoncé une interdiction totale de Pornhub et de 190 autres sites pornographiques, provoquant un bond de 644% dans les recherches de VPN.Source : vpnMentor Que pensez-vous des résultats présentés dans cette enquête de vpnMentor ? Sont-ils pertinents, selon vous ?Utilisez-vous un VPN ? Quel usage en faites-vous ?