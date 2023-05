Le rapport d'Imperva montre que le volume de trafic de bots malveillants a augmenté pour la quatrième année consécutive, ce qui représente un risque important pour les entreprises. Le niveau d'activité en 2022 est le plus élevé depuis qu'Imperva a produit son premier rapport sur les bots malveillants en 2013.Le rapport montre également que les API sont prises pour cible. En 2022, 17 % de toutes les attaques contre les API provenaient de bots malveillants abusant de la logique commerciale.", déclare Karl Triebes, vice-président senior et directeur général de la sécurité des applications chez Imperva. "L'année dernière, la proportion de bots malveillants classés comme "avancés" représentait plus de la moitié (51,2 %) de l'ensemble du trafic de bots malveillants. En comparaison, le niveau de sophistication des bots malveillants en 2021 n'est que de 25,9 %. Il s'agit d'une tendance préoccupante pour les entreprises, car les bots malveillants avancés utilisent les dernières techniques d'évasion et imitent étroitement le comportement humain pour échapper à la détection en passant par des IP aléatoires, en entrant par des proxys anonymes et en changeant d'identité.Les voyages (24,7 %), le commerce de détail (21 %) et les services financiers (12,7 %) restent les secteurs les plus touchés par les attaques de bots. Toutefois, les secteurs de la santé, du droit et de l'administration ont tous connu une augmentation considérable du volume d'attaques de bots malveillants en 2022.Une autre découverte intéressante est que les paramètres du navigateur peuvent masquer le comportement des bots malveillants. Un bot malveillant sur cinq utilisait Mobile Safari comme navigateur de prédilection en 2022, contre 16,1 % en 2021. Les navigateurs mis à jour offrent des paramètres de confidentialité qui masquent le comportement des bots malveillants, ce qui complique la détection et l'arrêt du trafic automatisé par les entreprises.", ajoute M. Triebes. "Source : Rapport d'Imperva Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce rapport d'Imperva est pertinent et utile ?Pensez-vous que la sophistication croissante des bots malveillants et leur capacité à imiter le comportement humain constituent une tendance préoccupante pour l'avenir de la sécurité en ligne ?