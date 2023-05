L'évolution du monde de la technologie est synonyme de nouveaux types de menaces sur le web. C'est pourquoi les chercheurs sont toujours à l'affût des meilleurs moyens d'assurer la sécurité des utilisateurs.La semaine dernière, AV-TEST a dévoilé son rapport d'évaluation pour le début de l'année. Il en ressort que l'entreprise a obtenu d'assez bons résultats en matière de détection des fichiers malveillants. Et ce, avec un faible taux de fausse positivité. Mais en ce qui concerne l'impact sur les performances, le score est loin d'être impressionnant.L'entreprise publie son propre rapport pour la période de février à mars de cette année. Ce rapport prend en compte les principales menaces provenant du web et s'avère assez différent du test conçu pour la protection contre les logiciels malveillants.Les résultats sont certainement en faveur de Microsoft, car Defender du géant de l'informatique a fini par exclure 100 % des échantillons testés et n'a eu que deux faux positifs. Au total, 260 tests en direct ont été observés, ce qui révèle que le pourcentage de faux positifs est proche de zéro.L'entreprise qui a obtenu les résultats les plus parfaits lors de ce test est Kaspersky. Le célèbre fabricant d'antivirus originaire de Russie a fini par bloquer 100 % de toutes les menaces et chacune d'entre elles n'a eu qu'un seul résultat faussement positif.En outre, d'autres, dont Total Defense, ont vraiment fait un excellent travail en termes de performances et ont été en mesure de limiter 100 % des menaces croissantes. Chacun d'entre eux n'a obtenu qu'un seul faux positif.Parmi ceux qui ont obtenu les pires résultats et le plus grand nombre de faux positifs, on trouve des noms comme Trend Micro. Il a produit un nombre stupéfiant de 27 faux positifs, tandis qu'en deuxième position, Panda en a obtenu environ 19. Ce dernier a également mal bloqué certains des cas testés.Ces rapports sont conçus pour aider les entreprises à prendre une longueur d'avance en bloquant toutes les menaces et toutes les attaques ciblées. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les experts estiment qu'une excellente protection des points finaux devrait constituer la base de la protection en ligne des utilisateurs.Pour l'instant, les entreprises énumérées ci-dessus font du bon travail, mais qui sait, il y en aura peut-être d'autres qui résisteront à l'épreuve du temps à l'avenir.Source : AV Comparatives Que pensez des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ou crédibles ?Quelle solution de sécurité utilisez-vous ? En êtes-vous satisfait ?