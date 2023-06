Ces données proviennent d'une enquête menée par Palo Alto Networks auprès d'environ 2 500 PDG. Ces PDG sont originaires de différents pays, notamment des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni, du Brésil, de l'Allemagne et de la France. Ceci étant dit, il est important de noter que 51 % des PDG déclarent souffrir de nuits blanches en raison de la menace constante des cyberattaques.Seuls 16 % des chefs d'entreprise estiment qu'ils en savent assez pour prévenir ces attaques. Étant donné que 21 % d'entre eux considèrent que la protection de leur entreprise contre ces menaces est leur seule responsabilité, ces nuits blanches sont tout à fait compréhensibles. 24 % estiment que cette responsabilité est partagée entre eux et leur directeur des systèmes d'information, ce qui ne change rien au stress bien réel qui peut découler de la présence de plus en plus dangereuse de logiciels malveillants et d'autres formes de cyberattaques qui peuvent faire perdre beaucoup de temps à une entreprise.Malgré cela, 78 % des personnes interrogées affirment avoir confiance dans la capacité de leur entreprise à tenir ces attaques à distance. 74 % déclarent également disposer d'un cadre polyvalent qui peut être adapté à différents types d'attaques, bien que 36 % seulement se disent prêts à collaborer avec une équipe d'intervention en cas d'incident.Il est intéressant de noter que seulement 34 % des PDG ont déclaré qu'ils paieraient une rançon si leur organisation était victime d'une attaque par ransomware. Il est de notoriété publique que le paiement d'une rançon peut rendre une future attaque de ransomware beaucoup plus probable qu'elle ne l'aurait été autrement. Il est donc encourageant de constater qu'un si grand nombre de PDG savent qu'ils ne doivent pas céder aux exigences des acteurs malveillants.Source : Palo Alto NetworksQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ou crédibles ?