Dans un procès pour licenciement abusif intenté en mai, Yu a fait part de ses griefs à l'encontre de son ancienne entreprise. Une nouvelle allégation est apparue dans un récent dossier judiciaire. Selon cette plainte, le comité du Parti communiste chinois aurait acquis et compilé les données de communication, les identifiants SIM et les adresses IP d'individus à Hong Kong, en ciblant spécifiquement les activistes politiques.TikTok a réfuté les affirmations de Yu et a exprimé son désaccord avec ce qu'elle considère comme des accusations infondées. L'entreprise a souligné qu'il avait fallu cinq ans après le licenciement abusif pour que Yu soulève ces questions, ce qui laisse entendre qu'elles manquent de crédibilité.Au début de l'année, l'avocat de Yu a pris la décision d'intenter une action en justice à la suite du témoignage de Chew, le PDG de TikTok, devant le Congrès. Chew a nié tout lien entre l'application et la fuite de données personnelles que le gouvernement chinois aurait pu obtenir. Cela a poussé Yu à se manifester et à contredire les déclarations de Chew.Alors que la protection des données de TikTok suscite de plus en plus d'inquiétudes, notamment parmi les législateurs américains, un fait nouveau est à signaler. Yu, un ancien employé qui a été licencié de TikTok en 2018, a fait des allégations dans un dépôt juridique distinct lié à son affaire de licenciement abusif. Selon Yu, il a été licencié pour avoir exprimé ses inquiétudes au sujet d'un stratagème visant à s'approprier illégalement et à obtenir des avantages financiers grâce à l'utilisation abusive et à la fuite de biens intellectuels de diverses organisations. En outre, selon la plainte, les bureaux de ByteDance, basés à Pékin, étaient en relation avec des individus liés au Parti communiste chinois qui supervisaient activement les applications de l'entreprise et avaient le pouvoir de les désactiver complètement à leur discrétion.Les législateurs américains ont fait preuve d'un grand scepticisme à l'égard de TikTok, émettant des doutes quant à la sécurité des données des utilisateurs américains. Lors d'une audition au Congrès en mars, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a fait l'objet d'un examen minutieux alors qu'il réfutait constamment les allégations selon lesquelles le Parti communiste chinois avait accès aux données de TikTok aux États-Unis. Des experts ont exprimé leurs craintes quant aux risques potentiels pour la sécurité nationale posés par l'application, ses pratiques de collecte de données et l'influence potentielle qu'elle pourrait avoir sur le contenu présenté aux utilisateurs américains.En outre, les préoccupations relatives à la sécurité de TikTok ne se limitent pas au seul niveau fédéral. Le mois dernier, l'État du Montana a pris des mesures pour interdire l'application en invoquant des préoccupations liées à la confidentialité des données, ce qui a donné lieu à des actions en justice intentées par TikTok et ses utilisateurs.En résumé, les accusations de Yintao Yu concernant l'accès du Parti communiste chinois aux données des utilisateurs de TikTok à Hong Kong ont renforcé les inquiétudes concernant la sécurité de l'application. TikTok a démenti ces accusations, mais les législateurs et les experts restent sceptiques. L'État du Montana a même interdit l'application pour des raisons de confidentialité des données, ce qui a donné lieu à des litiges. La question de la sécurité des données de TikTok continue de faire l'objet d'un examen minutieux et de poursuites judiciaires.Source : Action en justice intentée début mai devant la Cour supérieure de San Francisco par Yintao Yu, l'ancien dirigeant de ByteDance