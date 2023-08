Une nouvelle étude menée par Forrester pour AppViewX montre également qu'à la suite d'interruptions de service, 57 % des entreprises déclarent avoir encouru des coûts supérieurs à 100 000 dollars par interruption. Il n'est donc pas surprenant que 53 % des personnes interrogées déclarent vouloir rendre opérationnelles et automatiser complètement les initiatives de gestion de l'identité des machines (MIM) de leur organisation d'ici un à deux ansEn outre, 53 % des répondants ont souligné la nécessité d'équilibrer la gestion des identités et des vulnérabilités des humains et des machines dans un environnement informatique, périphérique et hybride-cloud de plus en plus complexe, comme l'un des principaux moteurs de l'approche de leur organisation en matière de gestion des identités et des machines (MIM). Selon les personnes interrogées, les deux principaux moteurs de la mise en œuvre de la MIM sont le désir de réduire le risque de violation des données (51 %) et d'obtenir une visibilité sur les certificats et les clés dans les technologies émergentes (48 %).", déclare Murali Palanisamy, directeur des solutions chez AppViewX. "Source : 2023 Forrester Survey Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, quelles sont les solutions à ce problème ?