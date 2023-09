Il n'est donc pas surprenant que les résultats montrent que près de la moitié (46 %) des organisations prévoient d'augmenter leurs investissements dans les programmes de lutte contre les risques liés aux employés en 2024. L'étude révèle également que 77 % des organisations ont lancé ou prévoient de lancer un programme de lutte contre les risques liés aux employés.", déclare Rajan Koo, directeur technique de DTEX Systems.Malgré le coût croissant des risques liés aux employés, 88 % des organisations consacrent moins de 10 % de leur budget total de sécurité informatique à la gestion des risques liés aux employés. Les organisations interrogées disposaient d'un budget de sécurité informatique de 2 437 dollars par employé, mais seulement 8,2 % (soit l'équivalent de 200 dollars par employé) ont été alloués spécifiquement aux programmes et politiques de gestion des risques liés aux employés. Les 91,8 % restants du budget ont été consacrés aux menaces extérieures, bien que plus de la moitié des organisations affirment que l'ingénierie sociale est la cause principale de toutes les attaques extérieures.Larry Ponemon, président et fondateur de l'Institut Ponemon, déclare : "Quel est votre avis sur cette situation ?Selon vous, les résultats de l'étude menée par DTEX Systems et l'Institut Ponemon sont-ils pertinents et utiles ?