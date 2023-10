Parmi les employés de bureau de moins de 40 ans interrogés, 38 % utilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs appareils, contre 28 % des plus de 40 ans. En outre, 34 % partagent leur(s) appareil(s) professionnel(s) avec leur famille ou leurs amis (19 %), 34 % utilisent une date de naissance dans leur mot de passe (19 %) et 13 % ont cliqué sur un lien d'hameçonnage lorsqu'ils ont été ciblés (8 %).Le sexe, l'ancienneté et la région peuvent également avoir un impact sur la force collective de la sécurité de l'entreprise. Le rapport révèle que les hommes et les dirigeants sont plus à l'aise pour contacter un employé de la sécurité pour une question ou un problème, les dirigeants d'une organisation étant les plus susceptibles de poser une question (72 %). Le rapport montre également qu'il existe des variations régionales dans la formation et les attitudes en matière de cybersécurité : 54 % des employés en Chine et 43 % en France déclarent que leur organisation n'offre pas de formation obligatoire en matière de cybersécurité. Ce chiffre tombe à 17 % au Royaume-Uni, à 30 % aux États-Unis et à 22 % en Allemagne.", déclare Daniel Spicer, directeur de la sécurité chez Ivanti. "Source : Ivanti Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?