De nombreux jeunes employés ne se soucient pas vraiment de la cybersécurité. C'est très inquiétant, car cela signifie qu'ils sont prêts à mettre leur organisation en danger en laissant des dommages sérieux se produire.Environ 1 000 employés ont été interrogés par la société de services professionnels EY, à l'aide d'appareils fournis par divers employeurs.EY affirme que les jeunes sont moins préoccupés par la cybersécurité que les personnes appartenant à la tranche des millénniaux.Environ 83 % des participants à l'enquête ont révélé qu'ils étaient parfaitement au courant de la politique de sécurité mise en place par leur employeur.En ce qui concerne le suivi des mises à jour informatiques importantes, 58 % des personnes issues de la génération Z et 42 % des milléniaux affirment les ignorer autant que possible. En revanche, moins de 31 % des personnes issues de la génération X et environ 15 % des baby-boomers feraient de même.Il a également été observé que de nombreuses personnes ne sont pas attentives à la réutilisation des mots de passe entre les comptes privés et professionnels. Un tiers des personnes âgées interrogées ont confirmé cette information, tandis que les personnes issues de la génération X n'ont pas admis ce fait.Environ la moitié des membres de la génération Z et du groupe d'âge des milléniaux ont accepté les cookies envoyés par les navigateurs Web sur divers appareils à usage professionnel. En comparaison, 30 % de la génération X et encore moins des baby-boomers.Les entreprises ont ainsi un besoin imminent de reconstruire l'ensemble de leur stratégie de sécurité en plaçant le comportement humain au centre de tout.Nombreux sont ceux qui pensent que la raison pour laquelle tant de jeunes individus ont une telle apathie à l'égard du monde de la technologie est tout simplement parce qu'ils sont trop familiers avec le monde de la technologie. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés sans.En étant si à l'aise avec le monde de la technologie, ils deviennent des cibles idéales pour les différents cybercriminels qui exploitent les failles de la sécurité.Lorsque les pratiques de cybersécurité d'une entreprise ne sont pas mises en avant, les acteurs de la menace finissent par compromettre les principaux réseaux par des attaques basiques en termes d'ingénierie sociale.Les nombreuses attaques majeures de cybersécurité menées dans le passé nous ont fait prendre conscience d'une chose : il n'est pas nécessaire d'être le meilleur ingénieur social pour divulguer des informations sensibles appartenant à diverses entreprises et à leurs clients. En fin de compte, cela entraîne des pertes se chiffrant en centaines de milliers de dollars en raison des amendes encourues.Source : EY Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?