Les attaques dirigées contre des organisations basées aux États-Unis ont diminué, mais il y a eu une augmentation marquée des attaques ayant un impact sur d'autres pays. D'autres pays régulièrement touchés, comme le Royaume-Uni, ont connu une augmentation d'environ 41 % des attaques au troisième trimestre.", déclare Drew Schmitt, responsable de la pratique chez GRIT. "Les secteurs de la fabrication et de la technologie ont été les premier et deuxième secteurs les plus touchés par les ransomwares, suivis par le commerce de détail et de gros. Ce dernier secteur a connu une augmentation trimestrielle régulière du nombre de victimes observées tout au long de l'année, passant de la neuvième place avec 38 victimes au premier trimestre à sa place actuelle dans le trio de tête avec 98 victimes.Les trois groupes de ransomwares les plus actifs sont Lockbit, Clop et Alphv. LockBit a enregistré à peu près le même nombre de victimes au deuxième trimestre qu'au troisième, soit un total de 770 victimes depuis le début de l'année. L'activité de Clop au troisième trimestre est presque entièrement due à l'exploitation massive d'une vulnérabilité dans le logiciel de transfert de fichiers géré MOVEit, ce qui a entraîné une augmentation totale de 5 % du nombre de victimes entre le deuxième et le troisième trimestre.", ajoute M. Schmitt. "Quel est votre avis sur le sujet ?À votre avis, quels sont les facteurs susceptibles d'expliquer cette hausse du nombre de victimes de ransomware, et quelles en sont les implications pour les efforts en matière de cybersécurité ?