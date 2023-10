L'initiative internationale de lutte contre les ransomwares intervient alors que le nombre d'attaques de ransomwares augmente dans le monde entier. Les États-Unis sont de loin les plus touchés, avec 46 % de ces attaques, a déclaré Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale de l'administration Biden pour les technologies cybernétiques et émergentes, lors d'une réunion d'information virtuelle. "", a-t-elle déclaré.Dans les attaques par ransomware, les pirates cryptent les systèmes d'une organisation et exigent le paiement d'une rançon en échange de leur déverrouillage. Souvent, ils volent également des données sensibles et les utilisent pour extorquer les victimes et les divulguer en ligne si les paiements ne sont pas effectués.Bien que des centaines d'entreprises soient victimes de ces attaques chaque année, des attaques très médiatisées ont eu lieu aux États-Unis au cours des deux derniers mois contre l'exploitant de casinos MGM Resorts International et le fabricant de produits de nettoyage Clorox. Ces deux entreprises ne se sont pas encore totalement remises de ces perturbations.Les nouvelles initiatives de l'alliance visent à éliminer le financement des criminels grâce à un meilleur partage des informations sur les comptes de paiement des rançons, a déclaré Neuberger. Deux plateformes d'échange d'informations seront créées, l'une par la Lituanie et l'autre conjointement par Israël et les Émirats arabes unis. Les pays partenaires partageront une "" par l'intermédiaire du ministère américain des finances, qui comprendra des informations sur les portefeuilles numériques utilisés pour transférer les paiements de rançongiciels, a déclaré Neuberger. Elle a ajouté que l'effort utilisera l'intelligence artificielle pour analyser la blockchain en vue d'identifier les fonds illicites.Le volume des paiements en crypto-monnaies aux auteurs de ransomwares est en passe d'atteindre le deuxième plus grand total annuel jamais enregistré, a déclaré en juillet la société d'analyse de la blockchain Chainalysis.Source : Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale dans l'administration Biden pour la cybernétique et les technologies émergentes.Quel est votre avis sur le sujet ?