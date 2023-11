Je veux que justice soit faite.



Je veux qu'ils reconnaissent ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas protégé nos photos. Ils n'ont pas protégé nos informations. Je veux qu'ils disent qu'ils ont eu tort de ne pas assurer la sécurité qu'ils sont censés avoir dans un cabinet médical. Je veux que justice soit faite.

Le ou vers le 23 février 2023, Hankins & Sohn a pris connaissance d'une activité suspecte concernant des allégations d'un acteur inconnu selon lesquelles des données auraient été volées sur notre réseau.



Nous avons rapidement pris des mesures pour enquêter sur la validité des allégations et pour évaluer la nature et la portée de l'activité ainsi que les informations susceptibles d'avoir été affectées.



Nous collaborons également avec les forces de l'ordre pour enquêter sur cette activité. Nous avons appris que des fichiers avaient été pris par l'acteur inconnu avant cette date. Le ou vers le 23 février 2023, Hankins & Sohn a pris connaissance d'une activité suspecte concernant des allégations d'un acteur inconnu selon lesquelles des données auraient été volées sur notre réseau.Nous avons rapidement pris des mesures pour enquêter sur la validité des allégations et pour évaluer la nature et la portée de l'activité ainsi que les informations susceptibles d'avoir été affectées.

M. Hankins et M. Sohn continuent d'ignorer la situation, nous supposons qu'ils écoutent les avis de certains "experts" et autres "spécialistes".



Il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'un nombre considérable de clients et d'affaires inévitablement gagnables pour les avocats, de sorte qu'ils conseilleront certainement de ne pas entamer de dialogue avec nous. M. Hankins et M. Sohn continuent d'ignorer la situation, nous supposons qu'ils écoutent les avis de certains "experts" et autres "spécialistes".

Hankins and Sohn Plastic Surgery est dévasté par la violation de données qui s'est produite aux mains d'acteurs criminels tiers.



Nos patients et notre cabinet souffrent de cette activité criminelle intentionnelle. Nous continuons à travailler avec le FBI et d'autres agences pour protéger les informations des patients et pour traduire ces malfaiteurs en justice. Hankins and Sohn Plastic Surgery est dévasté par la violation de données qui s'est produite aux mains d'acteurs criminels tiers.

Les systèmes de Hankins & Sohn Plastic Surgery ont été piratés en février, et les pirates ont mis en ligne des images avant et après les opérations de chirurgie esthétique de nombreuses femmes, ainsi que leur nom, leur adresse et d'autres données sensibles.Le FBI enquête actuellement sur ce cyberpiratage, et un certain nombre de plaignantes se sont jointes à une action collective fédérale contre Hankins & Sohn, affirmant que le cabinet n'avait pas fait assez pour protéger leurs données.Selon 8 News Now, les images piratées qui ont été volées au début de l'année montraient des visages de patients, des poitrines, des zones corporelles sensibles et des photos d'opérations chirurgicales.Outre les images, des informations personnelles, telles que des noms, des dossiers médicaux, des adresses et des numéros de sécurité sociale, ont été volées lors du piratage et mises en ligne.Selon 8 News Now, 12 000 patients pourraient avoir été touchés.Une patiente qui a subi une augmentation mammaire dans ce cabinet et dont les photos et les informations ont été piratées et diffusées a déclaré à 8 News Now : "".Parmi les quatre femmes anonymes qui ont parlé au média, l'une a déclaré avoir payé 7 000 dollars à Hankins & Sohn pour sa chirurgie esthétique, tandis qu'une autre a payé 30 000 dollars pour une métamorphose complète du corps.Une femme a déclaré que le piratage était : "".Une autre a déclaré à 8 News Now : "". Un troisième a déclaré : "".Parlant de ce qu'elles veulent retirer du procès, l'une des femmes a déclaré :Aucune des femmes qui se sont manifestées n'a déclaré avoir eu des nouvelles du cabinet depuis le piratage.L'avocat Mark Bourassa représente dix femmes dans le cadre d'une action collective.L'action en justice indique que la violation est "", laissant les données personnelles des femmes "".Trois plaignantes affirment également avoir été contactées directement, menacées par les pirates de publier leurs images en ligne si elles ne payaient pas une rançon.Dans une lettre adressée à leurs patients, les chirurgiens ont écrit en avril :En juillet, un site web avec un domaine russe est apparu sur l'internet avec les photos et les données des patients. Le FBI a réussi à le fermer, ont déclaré les femmes, mais en octobre, un nouveau site est apparu.Les pirates ont écrit le 17 octobre :La société, basée dans le Nevada, porte le nom de W. Tracy Hankins et Samuel M. Sohn, deux chirurgiens plasticiens certifiés, qui la dirigent.Leur avocat Gary Schnitzer a déclaré dans un communiqué :L'action en justice demande un procès devant un jury, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.8 News NowQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, quelles mesures les organismes de réglementation devraient-ils prendre pour s'assurer que les cabinets médicaux mettent en œuvre des protocoles de cybersécurité solides, afin de prévenir des violations similaires et de protéger la vie privée des patients ?