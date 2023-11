Une nouvelle étude menée par Censuswide pour Veeam Software a interrogé 100 directeurs d'entreprises britanniques de plus de 500 employés ayant subi une attaque par ransomware au cours des 18 derniers mois. Elle révèle que 24 % d'entre eux se disent nettement plus inquiets des attaques par ransomware à la suite de la faille MOVEit.En outre, 66 % d'entre eux se disent légèrement plus inquiets, et seulement 6 % nient être inquiets de la menace des ransomwares à la suite de la faille de MOVEit.En conséquence directe de MOVEit, 42 % des entreprises ont investi dans la sauvegarde et la récupération, et 29 % ont optimisé leur stratégie existante pour s'assurer qu'elles disposent de données exactes et facilement récupérables en cas de compromission. 41 % des entreprises ont augmenté leurs dépenses pour des solutions de cybersécurité plus larges, et 31 % ont souscrit une police d'assurance cybernétique.L'enquête révèle également l'importance que les chefs d'entreprise britanniques accordent à l'acquisition par leur personnel des compétences et de la formation nécessaires pour gérer la menace des ransomwares. 42 % des personnes interrogées ont augmenté leurs dépenses en matière de développement des compétences et 40 % ont augmenté leur investissement dans la formation.Dan Middleton, vice-président pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Veeam, déclare : "Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Veeam Software crédibles ou pertinentes ?Pensez-vous que l'investissement dans la sauvegarde et la récupération, ainsi que l'optimisation des stratégies existantes, sont efficaces pour améliorer la cyber-résilience contre les ransomwares ?