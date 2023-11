La dernière étude Cybersecurity Global Ransomware Survey d'OpenText montre une similitude dans la façon dont les PME et les entreprises (plus de 1 000 employés) envisagent les attaques par ransomware, y compris ce décalage quant à l'identité de la cible et l'inquiétude croissante quant à l'utilisation de l'IA par les acteurs de la menace.", déclare Prentiss Donohue, vice-président exécutif d'OpenText Cybersecurity. "Il est peut-être surprenant de constater que 54 % des entreprises ne pensent pas être la cible de ransomwares, bien que 87 % d'entre elles soient préoccupées par les attaques.Plus de la moitié (57 %) des PME prévoient d'augmenter leur budget sécurité en 2024, dont 40 % de 5 à 10 % et 33 % de 10 à 20 %.De même, 53 % des entreprises prévoient d'augmenter leur budget sécurité, dont 37 % de 5 à 10 % et 31 % de 10 à 20 %. En outre, 44 % des PME prévoient d'augmenter le nombre d'employés travaillant dans le domaine de la cybersécurité, contre 43 % des entreprises.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les résultats de cette étude d'OpenText sont crédibles ou pertinents ?Selon vous, quelles mesures les organisations devraient-elles privilégier dans leurs initiatives en matière de cybersécurité ?