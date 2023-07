Face à l’intensification du paysage de la menace cyber, une nouvelle étude commandée par Cohesity, spécialiste de la sécurisation et de la gestion des données, révèle que la majorité des entreprises ne disposent pas d’une stratégie de cyber-résilience ou d’un niveau de sécurité de leurs données suffisant pour assurer la continuité de leurs activités. Les efforts consentis en matière de cyber-résilience ne suivent pas l’évolution croissante de la menace ; cet écart engendre des lacunes en matière de sécurisation des données et de technologie de récupération, avec un impact sur l’éligibilité à la cyber assurance et un risque accru quant aux conséquences d’une cyberattaque réussie.Pour 92 % des décideurs IT français interrogés dans cette enquête, la menace d’une attaque par ransomware sur leur secteur d’activité est en augmentation par rapport à 2022. Constat alarmant, plus de la moitié des français sondés (53 %) ont confirmé que leur entreprise avait été victime d’une attaque par ransomware au cours des six derniers mois.Les résultats de l’étude révèlent également que l’évolution des capacités des entreprises en matière de cyber-résilience et de sécurisation des données est inégale ; 64 % expriment d’ailleurs des inquiétudes quant à la stratégie en place dans leur organisation, et la capacité que celle-ci aurait à « relevé les défis et les menaces cyber d’aujourd’hui. »1Alors que la continuité des activités est essentielle en cas d’attaque, les entreprises manquent toujours de réactivité lorsqu’il s’agit de récupérer leurs données et de rétablir leurs processus opérationnels rapidement. Ainsi, la quasi-totalité des répondants français (97 %) indique qu’il leur faudrait plus de 24 heures pour récupérer leurs données et redémarrer leurs processus opérationnels en cas de cyberattaque ; pour 79 % d’entre eux, il faudrait plus de 4 jours, alors que plus d’un tiers (43 %) estime qu’un délai allant au-delà d’une semaine serait nécessaire.Par conséquent, plus des deux tiers des personnes interrogées (69 %) doutent de la capacité de leur entreprise à récupérer l’ensemble de leurs données et processus opérationnels les plus critiques. Face aux attentes en matière de cyber-résilience, 78 % estiment donc que leur entreprise serait disposée à payer une rançon si cela permettait de récupérer (plus rapidement) leurs données, notamment dans le cas où une récupération complète est nécessaire.. », précise Brian Spanswick, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) chez Cohesity. «Également interrogés sur les obstacles qui empêchent une reprise effective des activités, les responsables IT français citent comme principaux défis, le manque d’alertes détaillées et opportunes (33 %), le manque de coordination entre les équipes informatique et de sécurité (32 %) et enfin le manque d’intégration entre ces mêmes équipes (30 %). Par ailleurs, un peu plus d’un tiers affirment que toutes les données stockées dans le cloud (37 %) ou en périphérie (42 %) sont sécurisées et protégées, alors que moins de deux personnes sur dix (20 %) considèrent que celles stockées sur site le sont.En conséquence, 82 % des Français interrogés ont déclaré que, pour gagner la guerre contre les ransomwares, il était important3 que les fournisseurs de solutions de gestion et sécurité des données ainsi que de cybersécurité collaborent pour fournir des solutions anti-ransomwares complètes et intégrées. De plus, 9 personnes sur 10 estiment que leur organisation pourrait bénéficier d’une plateforme de gestion et de sécurité fournissant des informations sur leur posture de sécurité globale et leur cyber-résilience.Un besoin d’autant plus urgent qu’il est nécessaire de disposer d’un service de sauvegarde et de récupération adéquat pour pouvoir bénéficier d’une cyber assurance — et que toutes les solutions qui ne se valent pas. Alors que près de 4 répondants sur 5 (78 %) confirment que leur entreprise a souscrit à une cyber assurance, près de la moitié (43 %) déclarent qu’il est plus difficile d’en obtenir une aujourd’hui qu’en 2020. Selon eux, les éléments essentiels pour l’obtention d’une assurance figurent « un chiffrement solide » (33 %), la « capacité à vérifier l’intégrité des sauvegardes » (33 %) et l’authentification multifactorielle (MFA) (33 %).», a déclaré Brian Spanswick. «. »Cohesity est un spécialiste de la sécurisation et la gestion des données. L'entreprise facilite la sécurisation, la protection, la gestion et la valorisation des données — dans les datacenters, en périphérie et dans le cloud. Source : Cohesity Trouvez-vous cette étude crédible et pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?