Cohesity et l'unité de protection des données de Veritas s'associent pour former un nouveau leader de la sécurisation et de la gestion des données basées sur l'IA

L’engagement indéfectible et durable de Cohesity et Veritas envers le développement produit garantit une continuité sans faille de l’offre.

Cet accord transforme le potentiel et les opportunités de l’entreprise avec des revenus annuels pro forma de 1,6 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars de Revenus Récurrents Annuels (RRA)

Cohesity étend ainsi sa présence mondiale pour servir plus de 10 000 clients partagés, dont 96 des 100 entreprises du classement Fortune 100 et des centaines d’exaoctets de données protégées

Nous sommes profondément attachés à notre mission de protection des données à travers le monde. Cet accord combinera la rapidité et l'innovation de Cohesity avec la présence mondiale et la base installée de Veritas. Nous serons à l'avant-garde de la prochaine ère de la sécurisation et de la gestion des données augmentée par l'IA, en réunissant le meilleur des deux portefeuilles produits : l'architecture évolutive de Cohesity, parfaitement adaptée aux charges de travail modernes et aux solides capacités d'IA générative et de sécurité, ainsi que la gestion étendue des charges de travail et l'empreinte mondiale de Veritas, en particulier dans les 500 entreprises du Global 500 et les grandes agences du secteur public. Cette association sera une avancée gagnant-gagnant pour nos 10 000 clients et 3 000 partenaires, et il me tarde de travailler avec les équipes Veritas pour véritablement donner vie à notre vision.

Veritas et Cohesity partagent une vision commune qui consiste à donner aux entreprises les moyens de protéger leurs actifs et données les plus critiques face à l'évolution de la cybermenace et le développement d'environnements cloud hybrides complexes. L'architecture cloud-native unique de Veritas intégrée au puissant moteur d'innovation de Cohesity nous positionnera idéalement pour offrir à nos clients des solutions de pointe contre les cyberattaques, tout en offrant la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour continuer de prospérer à l'ère du multicloud.

Clients et partenaires bénéficieront d’investissements ciblés en R&D, d’une innovation produit accélérée, et de capacités élargies en matière de cloud, de sécurité et d’IA.Sanjay Poonen dirigera l’organisation fusionnée en tant que Président Directeur Général. Greg Hughes, PDG de Veritas, sera membre du conseil d’administration et conseiller stratégique de Sanjay Poonen après la clôture de la transaction.Protéger les données et fournir des informations fiables à partir de celles-ci sont des impératifs majeurs pour les professionnels de l’informatique ainsi que les membres des conseils d’administration. Compte tenu de la menace endémique que représentent les ransomwares, chaque organisation a besoin d’une stratégie de cyber-résilience. Par ailleurs, dirigeants d’entreprises et professionnels de l’industrie des technologies sont face à une opportunité sans précédent de tirer parti de la puissance de l’IA générative pour tirer plus d’informations de leurs données et favoriser efficacité, innovation et croissance.L’association des innovations de Cohesity et de Veritas permettront de relever directement ces défis, en offrant aux entreprises un portefeuille complet d’offre de protection des données multicloud, avec une expérience utilisateur puissante et simple, ainsi qu’une plateforme hyperconvergée haute performance, gérée de manière centralisée. La forte complémentarité de ces deux entités permettra de créer un nouveau leader de la sécurisation et de la gestion des données, avec de nombreuses offres produits destinées à aider les clients à répondre à leurs besoins en matière de sécurisation et d’utilisation des données. Ensemble, la nouvelle structure réunira des centaines d’exaoctets de données protégées, une présence mondiale sur le marché et une forte pénétration avec 96 des entreprises du Fortune 100 et 80 % du Global 500 ; un solide écosystème partenaires dans tous les segments des fournisseurs de services cloud, des acteurs de la sécurité, des revendeurs, des intégrateurs de systèmes et des équipementiers matériels.La société issue de la fusion continuera d’investir et de faire progresser la feuille de route et la stratégie de tous les produits et services Cohesity, ainsi que des offres Veritas NetBackup, NetBackup et Alta Data Protection, tout en travaillant à la conception d’une solution intégrée combinant les meilleures technologies des deux sociétés.Sanjay Poonen, PDG de Cohesity, déclare :Greg Hughes, PDG de Veritas, a déclaré :», a poursuivi M. Poonen. «. »», a déclaré Patrick Moorhead, fondateur, PDG et analyste en chef chez Moor Insights and Strategy. «Ensemble, les entreprises cibleront un marché total adressable (TAM) de plus de 30 milliards de dollars. Ce chiffre inclut le marché des logiciels de réplication et de protection des données, estimé à 12,2 milliards de dollars en 2024 par le cabinet d’analyse IDC[1]. La surface élargie de la mise sur le marché, l’empreinte géographique et les ressources de R&D permettront d’accélérer l’adoption des offres combinées par de nouveaux clients et de contribuer au déploiement de solutions innovantes dans le segment en pleine croissance de la gestion et de la sécurisation des données.Cette fusion offrira aussi des avantages significatifs aux clients, de par les ressources accrues qui seront investies dans l’innovation technologique et les capacités d’évolution, pour soutenir les clients du monde entier. Sur une base pro forma pour l’exercice clos en juillet 2023, l’entité combinée a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 1,6 milliard de dollars, un montant de revenus annuels récurrents (ARR) de 1,3 milliard de dollars et une marge d’EBITDA ajusté de 27 %. À long terme, la fusion augmentera la croissance de l’entité et les opportunités d’expansion produits et marchés, garantissant aux clients l’accès aux meilleurs outils et services pour protéger leurs données.Cohesity est un spécialiste dans la sécurisation et la gestion des données basées sur l’IA. Elle facilite la sécurisation, la protection, la gestion et la valorisation des données — dans les datacenters, en périphérie et dans le cloud. Cohesity aide les entreprises à se défendre contre les cybermenaces grâce à des fonctionnalités complètes de sécurisation et de gestion des données, notamment des snapshots de sauvegarde immuable, la détection des menaces basée sur l’IA, la surveillance des comportements malveillants et la restauration rapide à grande échelle. Les solutions Cohesity peuvent être fournies à la demande (« as-a-service »), gérées par le client lui-même ou par un partenaire Cohesity.Veritas est un spécialiste de la gestion sécurisée des données multicloud. Plus de 80 000 clients, dont 91 % des entreprises du classement Fortune 100, font confiance à Veritas pour garantir la protection, la récupérabilité et la conformité de leurs données. Veritas est réputé pour sa fiabilité à grande échelle, qui offre à ses clients la résilience dont ils ont besoin contre les perturbations menacées par les cyberattaques, telles que les ransomwares. S’appuyant sur la technologie Cloud Scale, Veritas met en œuvre aujourd’hui sa stratégie de gestion autonome des données, qui réduit les frais généraux opérationnels tout en offrant une plus grande valeur.Sources : Cohesity Que pensez-vous de ce partenariat entre Cohesity et Veritas ?