90 % des organisations ont subi un incident de cybersécurité lié à l'identité au cours de l'année écoulée et 84 % d'entre elles ont subi un impact commercial direct à la suite de cet incident

L'enquête menée auprès de plus de 520 professionnels de l'identité et de la sécurité d'entreprises de plus de 1 000 employés révèle que l'impact le plus important, qui a connu une augmentation mesurable cette année, est la distraction de l'activité principale (52 %). Vient ensuite le coût de la récupération de la faille, qui est passé de la première place cette année à la deuxième, mais qui a augmenté de 33 % à 47 %. L'impact négatif sur la réputation de l'entreprise suit de près et reste en troisième position, passant de 25 % à 45 %.", déclare Jeff Reich, directeur exécutif de l'IDSA. "".Parmi les autres résultats, 22 % des entreprises considèrent la gestion et la sécurisation des identités numériques comme la priorité numéro un de leur programme de sécurité, contre 17 % en 2023. Par ailleurs, 89 % des organisations s'inquiètent de l'utilisation par les employés des identifiants de l'entreprise dans les médias sociaux.Pour 89 % des entreprises, les nouvelles réglementations en matière de protection de la vie privée auront un impact sur la sécurité des identités, tandis que 96 % des personnes interrogées estiment que l'IA/ML sera utile pour relever les défis liés aux identités, 71 % d'entre elles citant comme premier cas d'utilisation l'identification des comportements aberrants. 81 % des acteurs de l'identité considèrent l'authentification sans mot de passe comme une technologie solide pour résoudre les problèmes d'identité.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?