Pour déjouer la censure, Proton annonce la sortie du nouveau protocole VPN Stealth, un protocole VPN indétectable qui peut contourner la plupart des pare-feux et des méthodes de blocage des VPN

Pourquoi Stealth est-il nécessaire ?

Comment utiliser Stealth ?

Sur Android, tapez sur ☰ → Paramètres → Avancé → Protocole et choisissez Stealth.

Sous Windows, appuyez sur ☰ Paramètres → Connexion → Protocole et choisissez Stealth.

Sur iOS et iPadOS, cliquez sur Paramètres → Options de sécurité → Protocole et choisissez Stealth.

Sur macOS, ProtonVPN dans la barre des tâches de macOS → Préférences → Connexion → Protocole et sélectionnez Stealth dans le menu déroulant.

Comment fonctionne le protocole VPN Stealth ?

Nous tenons à remercier les membres de la communauté Proton qui nous ont aidés à tester le protocole VPN Stealth au cours des deux derniers mois. Ils vivent sous des régimes de censure restrictifs, et il aurait été impossible de développer Stealth sans leur aide. Nous les remercions.



Cependant, dans la bataille en constante évolution pour la liberté en ligne, notre travail n'est pas terminé. C'est pourquoi nous avons conçu Stealth comme un protocole VPN extensible et adaptable, suffisamment souple pour relever de nouveaux défis.



La cause de la liberté n'a pas de frontières, et nous devons nous unir pour qu'elle réussisse. Des outils tels que Proton VPN jouent un rôle essentiel dans le maintien de la liberté de l'internet. Notre investissement dans des technologies comme Stealth fait partie de notre engagement à fournir une protection de la vie privée sur Internet à tout le monde, indépendamment de leur capacité à payer.



Proton VPN sera toujours gratuit, mais si vous souhaitez soutenir notre mission de garder l'Internet libre et ouvert à tous, vous pouvez souscrire à un plan payant qui offre des vitesses encore plus rapides et des fonctionnalités premium.



P.S. Nous tenons à remercier les centaines de membres de la communauté Proton VPN qui ont suggéré des noms pour notre nouveau protocole. Votre premier choix a été Neutrino, que nous avons beaucoup aimé en raison de son lien avec la physique. De plus, les neutrinos peuvent traverser toute matière, ce qui le rend encore plus approprié.



Proton Mail est un service suisse de messagerie électronique chiffrée de bout en bout fondé en 2013 qui utilise le chiffrement côté client pour protéger le contenu des courriels et les données des utilisateurs avant qu'ils ne soient envoyés aux serveurs de Proton Mail, contrairement à d'autres fournisseurs de messagerie électronique courants tels que Gmail et Outlook.com. Le service Proton Mail est accessible via un client webmail, le réseau Tor, les applications de bureau Windows, macOS et Linux (bêta) et les applications iOS et Android. Proton VPN est quant à lui un service VPN lancé en 2017 et exploité par la société suisse Proton AG, la société derrière le service de messagerie Proton Mail. Selon le site officiel Proton, Proton VPN et Proton Mail partagent la même équipe de direction, les mêmes bureaux et les mêmes ressources techniques, et sont exploités depuis le siège de Proton à Plan-les-Ouates, en Suisse.Proton annonce Stealth, un nouveau protocole VPN indétectable qui peut contourner la plupart des pare-feu et des méthodes de blocage VPN. Ce protocole permet de contourner les blocages VPN avancés, d'accéder à des sites censurés et de communiquer avec des personnes sur les médias sociaux, même si votre gouvernement tente d'en restreindre l'accès.Sur son site web, Proton a donné plus de détails concernant son nouveau protocole VPN Stealth :En 2017, Proton a lancé Proton VPN parce qu'il n'y avait pas de service VPN digne de confiance, fiable et disponible gratuitement. Leur motivation était simple. Parce que leurs services, tels que Proton Mail, jouent un rôle crucial pour assurer la liberté et la vie privée dans le monde entier, Proton savait que les gouvernements autoritaires finiraient par essayer de les bloquer.Mais avec Proton VPN, les gens peuvent contourner ces blocages et continuer à utiliser Proton Mail. Au cours des dernières années, Proton VPN est devenu un outil essentiel, aidant à assurer la libre circulation de l'information pour des dizaines de millions de personnes pendant les crises et les guerres dans le monde entier.Depuis le lancement de Proton VPN, l'entreprise a continuellement travaillé sur la technologie pour contourner la surveillance et la censure. Par exemple, en 2017, Proton a lancé Secure Core VPN, qui offre une plus grande confidentialité que les services VPN typiques.En 2020, Proton a lancé le routage alternatif, qui contourne les blocages VPN en réacheminant les connexions sur d'autres chemins difficiles à tracer. Enfin, en 2021, Proton a lancé l'accélérateur VPN, une technologie unique qui offre des vitesses de connexion jusqu'à 400 % plus rapides, ce qui est d'une importance cruciale pour les utilisateurs dans les régions éloignées où l'internet est plus lent.Alors que l'entreprise a intensifié ses efforts pour construire un VPN plus résistant à la censure, les gouvernements autoritaires ont également intensifié leurs efforts pour bloquer les VPN. Les protocoles VPN traditionnels (tels que OpenVPN, IKEv2 et WireGuard) sont relativement faciles à reconnaître sur un réseau. Et comme la technologie d'inspection approfondie des paquets (DPI) se généralise, il sera de plus en plus facile pour les gouvernements autoritaires de détecter et de bloquer les VPN utilisant ces protocoles.Depuis des années, divers projets tentent d'obscurcir les protocoles VPN existants, mais nombre d'entre eux sont des piratages de protocoles existants qui, malheureusement, ne fonctionnent plus très bien.Proton a conçu son protocole Stealth dès le départ pour éviter ces problèmes. Avec Stealth activé, votre connexion VPN Proton sera presque totalement indétectable.Stealth est disponible sur tous les plans Proton VPN, y compris le plan gratuit, parce que tout le monde mérite la liberté en ligne. Pour l'instant, vous pouvez utiliser Stealth sur les applications Android, Windows, macOS et iOS.Pour activer Stealth, ouvrez l'application Proton VPN sur votre appareil.Stealth n'est pas encore disponible sur l'application Linux de Proton.Stealth utilise l'obscurcissement pour cacher votre connexion VPN aux censureurs. L'idée générale est de faire ressembler le trafic VPN à un trafic "normal" - ou à des connexions HTTPS ordinaires. Pour ce faire, Stealth utilise un tunnel TLS obscurci sur TCP. Cela diffère des protocoles VPN les plus populaires qui utilisent généralement UDP, ce qui les rend plus faciles à détecter et à bloquer. Sans entrer dans les détails, Stealth établit également des connexions VPN d'une manière spécifique et unique qui évite d'alerter les filtres Internet.Malgré ces caractéristiques d'obscurcissement, le protocole VPN Stealth est également optimisé pour de hautes performances et est compatible avec la technologie VPN Accelerator de Proton. Associé aux composants internes légers de Proton, Stealth peut atteindre des performances plus élevées que les anciens protocoles VPN obscurcis qui sont généralement construits au-dessus d'OpenVPN sur TCP.Proton conclut en remerciant les membres de sa communauté et précise que le combat pour la liberté en ligne se poursuit :Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage personnel ou professionnel, et si oui, qu'en pensez-vous ?