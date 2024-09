Une étude de l'université Northeastern en 2023 a montré que la technologie Smart Home à l'intérieur de votre maison est moins sûre que vous ne le pensez . Si les maisons deviennent de plus en plus intelligentes, cette interconnectivité comporte des risques. Certains de ces appareils communiquent leur position, ce qui permet à d'autres appareils de leur réseau local de les localiser. Les chercheurs commentaient : "".Récemment, le Research Hub de Surfshark parle de "", qui révèle comment de nombreuses applications de sécurité domestique ne tiennent pas compte de la vie privée des utilisateurs et collectent souvent trop de données personnelles sans leur consentement. L'étude montre qu'une application de caméra de sécurité peut être l'un des plus grands collecteurs de données d'utilisateur.Surfshark révèle qu'une application de caméra de sécurité extérieure peut collecter vos numéros de téléphone, vos adresses électroniques, votre localisation et vos informations de paiement. De nombreuses autres applications pour la maison intelligente peuvent faire la même chose. Mais une application de caméra de sécurité extérieure peut collecter 50 % d'informations en plus que n'importe quelle autre application domestique intelligente. Les applications de caméras de sécurité extérieures qui ont été analysées ont recueilli 7 des 12 points de données sur l'identité des utilisateurs.Les applications de caméras de sécurité intérieures peuvent également collecter vos données, mais moins que les applications de caméras de sécurité extérieures. En moyenne, elles collectent 9 points de données, dont 6 sont liés à l'identité de l'utilisateur. Ces données comprennent les adresses électroniques, les identifiants, l'historique des achats, les données audio et les numéros de téléphone. Ces applications de caméras de sécurité intérieures et extérieures recueillent également les noms, les adresses physiques et d'autres informations de contact des utilisateurs qui peuvent être utilisées pour contacter les utilisateurs en dehors de l'application.Certaines applications pour l'extérieur recueillent le plus d'informations sur les utilisateurs, comme LOREX et Deep Sentinel. Ces deux applications collectent 18 des 32 points de données liés à l'identité de l'utilisateur. L'application de sécurité intérieure Nest Lab recueille 17 points de données liés aux utilisateurs, suivie par Ring et Arlo Apps. Ces deux applications collectent 15 points de données.Si aucune réglementation ou norme n'est mise en œuvre pour ces applications de données, elles peuvent présenter de nombreux risques et menaces pour les utilisateurs, notamment des cyberattaques, des violations de données et des dommages physiques. Après avoir collecté les données, ces applications les transmettent à des courtiers en données ou à des entreprises tierces, ce qui peut être très préjudiciable aux utilisateurs.Surfshark est une société de cybersécurité spécialisée dans le développement de solutions humanisées de confidentialité et de sécurité. Ces produits incluent un VPN, Antivirus, Alert (un système de détection de fuite de données), Search (un outil de recherche privé), Incogni (un système de suppression automatique des données personnelles) et bien d’autres à venir.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?