Apple fait du zèle pour Poutine et impose la censure russe en supprimant 60 applications VPN de son App Store russe, soit bien plus que les 25 VPN demandés par les autorités russes

En juillet 2024, des rapports montraient qu' Apple a retiré de l'App Store russe plusieurs applications VPN à la demande de Roskomnadzor , le service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias. Les services VPN retirés par Apple comprennent des applications de premier plan comme ProtonVPN, Red Shield VPN, NordVPN et Le VPN. La guerre de la Russie contre les applications VPN s'est fortement intensifiée après qu'elle a envahi l'Ukraine en février 2022.Un récent rapport de l'App Censorship Project confirme qu'Apple aurait retiré près de 60 applications VPN de son App Store en Russie, soit bien plus que les 25 VPN reconnus par les autorités russes. Cette mesure de répression met en évidence une tendance croissante à la censure en ligne en Russie, qui s'est intensifiée depuis l'invasion de l'Ukraine.Les services VPN, qui permettent aux utilisateurs de contourner les restrictions géographiques et d'accéder aux contenus bloqués, sont des outils essentiels pour les citoyens russes à la recherche d'informations libres, d'autant plus que de nombreuses plateformes de médias sociaux et de sites d'information indépendants sont bloqués.Les données de l'App Store Monitor (ASM) sur AppleCensorship.com indiquent qu'entre juillet et mi-septembre 2024, environ 98 applications VPN n'étaient plus disponibles en Russie, y compris des services populaires comme NordVPN, ExpressVPN et Proton VPN. Cette suppression, qui n'a pas été reconnue par Apple, a suscité l'inquiétude des défenseurs des droits numériques et des experts.Benjamin Ismail, directeur de l'App Censorship Project, a critiqué les actions d'Apple en déclarant : "".La Russie est depuis longtemps classée parmi les pires pays en matière de liberté d'Internet par des organisations telles que Freedom House, et cette récente escalade souligne encore davantage la volonté du Kremlin de contrôler l'information en ligne. Sarkis Darbinian, avocat russe spécialisé dans les droits numériques, a souligné les implications plus larges de la conformité d'Apple à la censure russe, en avertissant : "".Malgré ces mesures, Google Play a jusqu'à présent résisté à de telles pressions, aucune suppression similaire d'applications VPN n'ayant été signalée. Certains experts pensent que la Russie pourrait plutôt se concentrer sur le blocage des serveurs VPN, car les utilisateurs d'Android peuvent toujours charger des applications de manière latérale.La suppression par Apple des applications VPN en Russie reflète la complexité croissante de la navigation entre les réglementations locales et les droits numériques mondiaux. Si l'ampleur des suppressions de VPN suscite des inquiétudes quant à la liberté de l'internet, la situation met en évidence les défis auxquels sont confrontées les entreprises technologiques pour concilier le respect des lois nationales et celui des engagements pris en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?