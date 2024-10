De nombreux Américains continuent d'utiliser Kaspersky, malgré l'interdiction de la suite de sécurité par les USA en raison de risques hypothétiques de sécurité liés à la Russie

Kaspersky Lab est une multinationale russe spécialisée dans la cybersécurité et les antivirus, dont le siège se trouve à Moscou, en Russie. Kaspersky Lab développe et vend des antivirus, des solutions de sécurité Internet, de gestion des mots de passe, de sécurité des points d'accès et d'autres produits et services de cybersécurité.Aux États-Unis, Kaspersky a fait l'objet d'une controverse à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait collaboré avec le Service fédéral de sécurité russe (FSB), allégations que l'entreprise a activement démenties. Depuis 2017, le ministère américain de la Sécurité intérieure a interdit l'utilisation des produits Kaspersky dans tous les services gouvernementaux. Depuis juillet 2024, le ministère américain du commerce a interdit l'utilisation de l'antivirus Kaspersky , empêchant ainsi la société russe de vendre ses produits de sécurité aux États-Unis.À la suite de cette interdiction, Kaspersky semble avoir commencé à supprimer son logiciel antivirus des ordinateurs de ses clients aux États-Unis. Cela dit, certains utilisateurs ont fait état d'un comportement douteux dans le processus. La société russe a supprimé son logiciel antivirus des ordinateurs de ces clients américains et l'a automatiquement remplacé par la solution antivirus appelée UltraAV. Cette décision a choqué de nombreux utilisateurs qui n'avaient pas été consultés à ce sujet et a marqué un tournant important pour la solution antivirus russe après l'interdiction de ses ventes par le gouvernement américain. Si l'interdiction a effectivement sonné le glas de Kaspersky en Amérique, certains utilisateurs s'accrochent toujours au logiciel, cherchant des moyens de contourner les restrictions.Malgré l'interdiction, un nombre important d'Américains conservent leur abonnement à Kaspersky. Des rapports provenant des réseaux sociaux indiquent que certains utilisateurs défient l'interdiction pour diverses raisons, y compris le scepticisme quant aux motivations derrière la décision du gouvernement, un investissement antérieur dans le produit, ou simplement une préférence pour ses fonctionnalités par rapport à celles de ses concurrents.Un utilisateur a souligné la réputation de Kaspersky en déclarant : "".De même, un autre utilisateur de New York a exprimé son indifférence face aux allégations contre Kaspersky, suggérant qu'il ne se considère pas comme une cible du cyberespionnage. "", ajoute-il. "Ces utilisateurs dévoués ont trouvé des moyens créatifs de contourner l'interdiction. Nombre d'entre eux ont conservé leurs licences logicielles achetées avant l'interdiction, ce qui leur permet d'éviter les transactions directes avec l'entreprise basée à Moscou. D'autres utilisent des réseaux privés virtuels (VPN) ou configurent manuellement leur logiciel pour qu'il utilise des serveurs non américains pour les mises à jour, ce qui leur permet de dissimuler leur localisation à Kaspersky.Avi Fleischer, résident de Brooklyn et utilisateur de longue date de Kaspersky, a fait part de son expérience. Bien que le service "Kaspersky Security Network" soit devenu inaccessible après l'interdiction, il a réussi à diriger son logiciel vers un serveur de mise à jour international, ce qui lui a permis d'effectuer des mises à jour automatiques des définitions de virus sans avoir besoin d'un VPN.Un autre utilisateur a déclaré avoir acheté une clé de licence internationale sur eBay et avoir configuré le logiciel de la même manière pour maintenir les mises à jour. Une fois que sa licence actuelle aura expiré, il prévoit de passer à des concurrents tels qu'ESET ou Bitdefender.Un autre utilisateur s'est appuyé sur un VPN pour les mises à jour, exprimant son incertitude quant aux prochaines étapes lorsque sa licence expirera dans quelques mois. "", a-t-il fait remarquer.Pour de nombreux utilisateurs, se séparer de Kaspersky apparaît comme une perte inutile, surtout après avoir investi dans des licences à long terme. Un autre utilisateur, à qui il reste encore deux ans sur une licence de trois ans pour dix appareils, a exprimé sa frustration à l'idée d'abandonner le logiciel. "", a-t-il noté, soulignant la facilité avec laquelle ils se sont adaptés au nouveau processus de mise à jour sans avoir besoin d'un VPN.Si l'interdiction de Kaspersky soulève des questions sur l'avenir du marché des antivirus aux États-Unis, il est clair qu'un segment d'utilisateurs dévoués reste attaché à leur logiciel. Alors que le débat sur la cybersécurité et la confidentialité des données se poursuit, la persistance de ces fidèles de Kaspersky illustre la complexité de la confiance numérique et du choix des consommateurs dans un paysage technologique en pleine évolution.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?