Parmi les six secteurs évalués dans l'enquête, les entreprises pharmaceutiques et de soins de santé rapportent le taux le plus élevé (87 %) d'impact négatif d'une brèche dans leur écosystème tiers au cours des douze derniers mois. Plus d'un tiers des organisations de soins de santé (36 %) déclarent n'avoir aucun moyen de détecter les menaces dans les tiers, ce qui est également le taux le plus élevé de tous les secteurs.Il est inquiétant de constater que seuls 32 % des fournisseurs tiers font l'objet d'une surveillance régulière (1 459 fournisseurs sur un total de 4 510 en moyenne dans cette enquête). Parallèlement, 50 % des entreprises déclarent ne pas évaluer périodiquement tous leurs fournisseurs en raison de difficultés liées aux ressources, à la technologie et à l'expertise.", déclare Joel Molinoff, responsable mondial de la défense de la chaîne d'approvisionnement chez BlueVoyant.Il ajoute : "Brendan Conlon, directeur mondial de la défense de la chaîne d'approvisionnement chez BlueVoyant, commente : "Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?