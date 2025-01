Restrictions sur le contenu pornographique aux États-Unis

Ce qu'il est important de savoir

L'entrée en vigueur des réglementations visant à empêcher l'accès des mineurs aux contenus pour adultes a eu des répercussions inattendues sur le marché des applications VPN. En effet, selon des rapports publiés au début de l'année 2024, les restrictions relatives à l'accès aux sites web pornographiques favorisent un boom des services VPN . L'un de ces rapports indique que la demande de services VPN a bondi de 275 % le 15 mars 2024, le jour même où Pornhub a bloqué l'accès au Texas. Et la demande aurait augmenté de 210 % le lendemain de l'entrée en vigueur d'une loi similaire en Louisiane l'année dernière.Plus récemment, l'équipe de recherche de vpnMentor a observé que la demande de services VPN en Floride a connu un pic significatif le 1er janvier 2025. Cette augmentation a suivi la décision de Pornhub, le site web pour adultes le plus visité aux États-Unis, d'interdire aux utilisateurs d'accéder à leur site depuis l'intérieur de l'état.Les réseaux privés virtuels (VPN), qui permettent aux utilisateurs de contourner les restrictions géographiques en donnant l'impression que leur appareil se trouve dans un lieu différent, ont connu une augmentation significative de leur utilisation depuis que certaines régions des États-Unis ont commencé à mettre en œuvre des obligations de vérification de l'âge en 2023.« Un VPN permet aux utilisateurs de masquer leurs adresses IP et de chiffrer leur trafic Internet, offrant ainsi une couche supplémentaire de confidentialité et de sécurité lors de la navigation en ligne », a écrit vpnMentor dans un article de blog détaillant la tendance.« La nouvelle loi de Floride sur les sites pornographiques et l'augmentation conséquente de l'utilisation des VPN soulignent l'interaction complexe entre la technologie, la vie privée et les cadres réglementaires. Les lois relatives aux activités en ligne évoluant constamment, il est impératif que les utilisateurs et les exploitants de sites Web restent informés des réglementations et veillent à s'y conformer. »Des restrictions concernant la pornographie ont été introduites dans 17 États américains, la Floride et la Caroline du Sud appliquant les dernières lois sur la vérification de l'âge à partir du 1er janvier 2025. La Géorgie s'apprête également à mettre en œuvre de nouvelles lois interdisant aux moins de 18 ans de visiter des sites web pour adultes à partir de juillet 2025.Pornhub et d'autres sites pour adultes populaires ont bloqué l'accès à leurs sites dans la plupart des États en réponse à ces lois, affirmant qu'elles violent la vie privée et la sécurité des utilisateurs.Pornhub continue d'opérer en Louisiane, malgré l'entrée en vigueur, l'année dernière, de lois sur la restriction de l'âge qui obligent les visiteurs à fournir une pièce d'identité approuvée par l'État. Le site a depuis lors signalé une baisse de 80 % du trafic dans cet État.Un porte-parole de la société mère de Pornhub, Aylo, qui possède également RedTube et YouPorn, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de partager les données relatives à l'utilisation des VPN, mais a reconnu que les utilisateurs trouvaient des méthodes pour contourner les restrictions.« Aylo soutient publiquement la vérification de l'âge des utilisateurs depuis des années, mais nous pensons que toute loi à cet effet doit préserver la sécurité et la vie privée des utilisateurs et protéger efficacement les enfants contre l'accès à des contenus destinés aux adultes », a déclaré le porte-parole.« Malheureusement, la manière dont de nombreuses juridictions dans le monde ont choisi de mettre en œuvre la vérification de l'âge est inefficace, aléatoire et dangereuse... La meilleure solution pour rendre l'internet plus sûr, préserver la vie privée des utilisateurs et empêcher les enfants d'accéder à des contenus pour adultes consiste à effectuer la vérification de l'âge à la source, c'est-à-dire sur l'appareil. La technologie pour y parvenir existe aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique et sociale de la mettre en œuvre ».Le 25 mars 2024, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une loi imposant une vérification de l'âge pour accéder aux sites pornographiques. Cette loi, connue sous le nom de House Bill 3 (HB3), a été adoptée avec un soutien bipartisan et a provoqué une certaine agitation dans la communauté en ligne.La loi HB3 devait entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Elle prévoit de lourdes amendes, pouvant aller jusqu'à 50 000 dollars, pour les sites web qui ne respectent pas la réglementation.En réponse à cette nouvelle législation, Aylo, la société mère de Pornhub, a confirmé le 18 décembre 2024 qu'elle refuserait l'accès à tous les utilisateurs géolocalisés dans l'État en guise de protestation contre les nouvelles exigences de vérification de l'âge imposées par une loi de l'État.Pornhub, qui a enregistré 3 milliards de visites depuis les États-Unis en janvier 2024, avait déjà imposé des restrictions d'accès au Kentucky, à l'Indiana, à l'Idaho, au Kansas, au Nebraska, au Texas, à la Caroline du Nord, au Montana, au Mississippi, à la Virginie, à l'Arkansas et à l'Utah. La Floride devient ainsi le 13e État à ne pas avoir accès à son site web.L'évolution intéressante qui a suivi le géoblocage des adresses IP de Floride par Aylo est l'augmentation spectaculaire de la demande de services de VPN dans l'État.L'équipe de recherche de vpnMentor a observé une augmentation significative de l'utilisation des VPN dans l'état de Floride, avec une hausse stupéfiante notée dans les premières heures du 1er janvier, augmentant constamment depuis les dernières minutes de 2024 et atteignant son pic de 1 150 % seulement quatre heures après l'entrée en vigueur de la loi HB3.En outre, il y a eu un pic remarquable de 51 % de la demande de services VPN dans l'État le 19 décembre 2024, le lendemain du jour où Aylo a publié sa déclaration de géo-blocage des adresses IP de Floride pour accéder à son site Web.Auparavant, Aylo/Pornhub a déjà géobloqué 12 États, qui ont tous appliqué des lois sur la vérification de l'âge que le site pour adultes jugeait injustes.En mai 2023, le bannissement par Pornhub des utilisateurs basés dans l'Utah a provoqué un pic de 967 % de la demande de VPN dans cet État et, l'année dernière, l'adoption au Texas de lois de restriction de l'âge liées aux sites pour adultes a provoqué un pic de 234,8 % de la demande dans cet État.Bien que les VPN permettent aux utilisateurs de naviguer anonymement sur Internet, certains services ne sont pas aussi sûrs qu'ils le laissent entendre, comme l'a révélé un précédent rapport de vpnMentor.En effet, en 2020, les données personnelles de 20 millions d'utilisateurs ont été exposées par sept VPN gratuits . Selon les chercheurs de vpnMentor, les développeurs de ces outils ont laissé les données personnelles de leurs utilisateurs sur un serveur Elasticsearch, situé à Hong Kong, complètement ouvert et accessible au public.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des lois sur la vérification de l'âge sur les sites de contenus pour adultes ? Trouvez-vous qu'il s'agit d'une mesure pertinente et efficace ?