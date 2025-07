Le célèbre service VPN BulletVPN ferme ses portes, mettant fin aux abonnements à vie de ses membres et remettant en question la fiabilité des abonnements VPN dits « à vie »

Nous avons le regret de vous informer que BulletVPN a atteint sa fin de vie et n'est plus disponible. Cette décision a été prise après mûre réflexion et en tenant compte de divers facteurs, notamment l'évolution de la demande du marché, les exigences technologiques en constante évolution et la viabilité des opérations.



Nous remercions sincèrement tous nos fidèles clients pour leur confiance et leur soutien au fil des ans.



Une offre à titre gracieux est proposée aux anciens utilisateurs de BulletVPN disposant d'un abonnement actif : vous pouvez bénéficier d'un abonnement gratuit de 6 mois à Windscribe, ainsi que de réductions sur les abonnements à long terme. Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter notre équipe à l'adresse



Note importante : cette offre gracieuse est proposée indépendamment par Windscribe. Il n'y a eu aucun échange monétaire entre BulletVPN et Windscribe. Windscribe n'a pas acquis BulletVPN ni pris le contrôle d'une partie quelconque de ses activités. De plus, aucune donnée utilisateur, y compris les adresses e-mail ou les informations de compte, n'a été partagée avec Windscribe. Cet accord n'implique aucun transfert d'actifs, de données ou de propriété commerciale entre les deux parties.

Un réseau privé virtuel (VPN) est, rappelons-le, un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, connectés à des réseaux locaux différents, qui isole leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics. Un VPN peut étendre l'accès à un réseau privé à des utilisateurs qui n'y ont pas directement accès, comme un réseau de bureau permettant un accès sécurisé à distance via Internet. Cela est rendu possible grâce à la création d'une liaison entre les appareils informatiques et les réseaux informatiques à l'aide de protocoles de tunneling réseau.BulletVPN, basé en Estonie, était en activité depuis plus de huit ans et comptait plusieurs milliers d'utilisateurs. Dans un message publié sur son site web, BulletVPN a remercié ses utilisateurs pour leur soutien de longue date et a confirmé que ses services ne seraient plus disponibles à l'avenir.Dans le cadre de cette fermeture, la société a proposé une solution à ses utilisateurs : ceux qui ont un abonnement BulletVPN actif peuvent bénéficier d'un abonnement gratuit de six mois à Windscribe Pro. Windscribe, qui n'est pas affilié à BulletVPN, prolonge cette offre de manière indépendante en signe de bonne volonté.« Il ne s'agit ni d'une acquisition ni d'un partenariat officiel », ont précisé les deux entreprises. Windscribe a déclaré avoir fourni à BulletVPN des codes promotionnels uniques à usage unique pouvant être distribués aux utilisateurs éligibles. BulletVPN a également assuré à ses utilisateurs qu'aucune donnée personnelle, y compris les adresses e-mail ou les informations de compte, n'avait été partagée avec Windscribe.Pour bénéficier de l'offre, les utilisateurs concernés doivent contacter l'équipe d'assistance de BulletVPN avant le 9 août 2025. En plus de l'offre gratuite, Windscribe propose également des options d'abonnement à long terme à prix réduit pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser son service au-delà de la période gratuite.Cette décision fait suite à une situation similaire en 2023, lorsque Windscribe a prolongé les crédits d'abonnement des anciens utilisateurs de WeVPN après la fermeture de ce service.Cependant, cette nouvelle a également relancé le débat de longue date sur la fiabilité des abonnements VPN dits « à vie ». BulletVPN proposait auparavant des forfaits à vie, qui laissent désormais ces utilisateurs sans accès ni recours. Il s'agit d'un problème récurrent dans le secteur des VPN. En avril 2025, VPNSecure a annulé les abonnements à vie à la suite d'un changement de propriétaire. D'autres fournisseurs, comme Ivacy VPN, ont été critiqués pour avoir défini la durée « à vie » comme étant simplement la durée de vie prévue d'un logiciel, souvent inférieure à cinq ans.Bien que la fermeture de BulletVPN soit frustrante pour beaucoup, en particulier pour ceux qui ont acheté un abonnement à vie, l'assistance temporaire offerte par Windscribe apporte un certain soulagement pour l'instant. L'entreprise recommande aux utilisateurs d'agir rapidement avant la date limite du mois d'août s'ils souhaitent profiter de l'offre Windscribe Pro.La fermeture de BulletVPN ravive également les inquiétudes concernant le marché des VPN en général, notamment en matière de transparence et de sécurité des données. Un récent rapport du Technology Transparency Project a révélé que 17 applications VPN disponibles sur les magasins d'applications de Google et d'Apple ont des liens non divulgués avec la Chine , certaines étant liées à Qihoo 360, une entreprise soumise à des sanctions américaines. Ces conclusions soulignent les risques auxquels s'exposent les utilisateurs lorsqu'ils font confiance à des services VPN gratuits ou non vérifiés qui promettent une protection à long terme.Le communiqué de BulletVPN annonçant la fermeture de ses services est présenté ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision de BulletVPN crédible ou pertinente ?