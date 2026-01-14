Les informations personnelles de 4 500 agents de l'ICE et de la police des frontières américaine ont été divulguées en ligne, à la suite du meurtre par balle de Renee Good à Minneapolis.

Les coordonnées de milliers d'agents présumés de l'ICE et d'employés de la police des frontières auraient été récemment divulguées à un groupe de surveillance en ligne à la suite de la fusillade mortelle de Renee Good à Minneapolis. Selon The Daily Beast, l'identité d'environ 4 500 agents fédéraux a été communiquée au site web ICE List par un lanceur d'alerte du département de la Sécurité intérieure.
L'ICE (Immigration and Customs Enforcement) est une agence fédérale américaine chargée de l'application de la loi, qui dépend du département américain de la Sécurité intérieure. Sa mission officielle consiste à mener des enquêtes criminelles, à faire respecter les lois sur l'immigration, à préserver la sécurité nationale et à protéger la sécurité publique. L'ICE a été créée dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure de 2002, à la suite des attentats du 11 septembre. Elle a absorbé les fonctions précédentes du Service de l'immigration et de la naturalisation et du Service des douanes des États-Unis.
L'ICE a été impliqué dans de nombreuses controverses tout au long de son existence, les critiques s'étant considérablement intensifiées pendant les premier et deuxième mandats de Donald Trump. Suite à l'adoption du One Big Beautiful Bill Act en 2025 dans le cadre de la politique d'immigration du président Trump, l'ICE est devenu l'agence fédérale chargée de l'application de la loi la plus importante et la mieux financée de l'histoire des États-Unis. Ses mesures coercitives, ses campagnes de publicité et ses tactiques ont entraîné une baisse du moral, des controverses publiques et des inquiétudes quant à la légalité, la responsabilité et les droits civils.
Les agents de l'ICE sont connus pour porter des masques, des vêtements civils et utiliser des véhicules banalisés afin de protéger leur identité. Cependant, les coordonnées de milliers d'agents présumés de l'ICE et d'employés de la police des frontières auraient été récemment divulguées à un groupe de surveillance en ligne à la suite de la fusillade mortelle de Renee Good à Minneapolis. Selon The Daily Beast, l'identité d'environ 4 500 agents fédéraux a été communiquée au site web ICE List par un lanceur d'alerte du département de la Sécurité intérieure.
Selon Dominick Skinner, qui a lancé ICE List, ces données comprennent des informations sur environ 2 000 agents et 150 superviseurs. Une première analyse réalisée par cette organisation bénévole suggère qu'environ 80 % des personnes identifiées sont toujours employées par le département de la Sécurité intérieure. « C'est clairement le signe que les gens ne sont pas satisfaits au sein du gouvernement américain. La fusillade a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup de gens », a déclaré Skinner au média.
Des manifestations ont éclaté dans tout le pays à la suite du meurtre de Renee Nicole Good, 37 ans, qui a été abattue de trois balles à travers le pare-brise de sa voiture par l'agent de l'ICE Jonathan Ross, suscitant l'indignation. Skinner a déclaré que les signalements individuels concernant le personnel du DHS provenant du public avaient également « explosé » depuis la fusillade de Good. « J'ai reçu des post-it de la part du personnel d'hôtels, des cartes d'identité du DHS de la part du personnel de bars, et de nombreuses personnes m'ont dit que leur voisin était un agent », a-t-il déclaré à The Beast.
Outre des informations sur les agents et les cadres, le site web contient également des informations sur des incidents, notamment des expulsions, des décès en détention et d'autres « abus ». Les utilisateurs du site peuvent contribuer à la bibliothèque en ligne, qui contient des photos, des descriptions et l'historique professionnel des personnes répertoriées. La base de données est également classée par État. La fuite présumée vers la liste ICE serait la plus importante violation jamais enregistrée des données du personnel du département.
Outre les agents, d'autres personnalités figurent sur la liste, notamment Laura Loomer, le présentateur de Fox News Jesse Watters et la secrétaire adjointe du DHS Tricia McLaughlin, décrite comme une « propagandiste de l'ICE ». Dans une déclaration, McLaughlin a déclaré que la fuite présumée « constituerait 4 500 délits ». « La divulgation répugnante des informations personnelles de nos agents met leur vie et celle de leur famille en danger », peut-on lire dans la déclaration. « Nos agents des forces de l'ordre sont en première ligne pour arrêter les terroristes, les membres de gangs, les meurtriers, les pédophiles et les violeurs. Aujourd'hui, grâce à la rhétorique malveillante des politiciens partisans des sanctuaires, ils sont constamment menacés par des agitateurs violents. »
McLaughlin a ajouté que les forces de l'ordre sont actuellement confrontées à une augmentation de 1 300 % des agressions à leur encontre, à une augmentation de 3 200 % des attaques à la voiture bélier et à une augmentation de 8 000 % des menaces de mort à leur encontre. « Leurs familles sont menacées. Nous ne céderons pas. Quiconque divulgue les informations personnelles de nos agents sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi », a-t-elle déclaré.
Avant la fuite présumée, la liste de l'ICE ne contenait que les coordonnées d'environ 2 000 agents de l'immigration et détenait également des noms qui n'avaient pas été rendus publics. La base de données contient désormais des informations sur environ 6 500 personnes. Le site web est hébergé aux Pays-Bas, où réside Skinner, et ne peut donc pas être fermé par le gouvernement américain.
Skinner a déclaré que ICE List publierait « la majorité » des noms issus de la fuite que le projet peut vérifier, car « l'ICE et le CBP ont clairement besoin d'une réforme, et je pense que travailler pour l'un ou l'autre est une mauvaise décision sur le plan moral ». « Nous ferons des exceptions au cas par cas, les meilleurs exemples étant ceux qui travaillent dans le domaine de la garde d'enfants au sein de l'agence et les infirmières », a-t-il déclaré à The Beast. « Il y aura d'autres exceptions, mais nous en discuterons une fois que l'équipe aura signalé un poste comme nécessitant une réflexion approfondie. »
Depuis la présidence Trump, les pratiques de l'ICE ont provoqué plusieurs controverses. En octobre 2025, les États-Unis ont franchi une nouvelle ligne rouge dans lusage des technologies de surveillance. Des agents dICE (Immigration and Customs Enforcement) et de la CBP (Customs and Border Protection) procèdent à des scans faciaux sur la voie publique pour « vérifier la citoyenneté » de certaines personnes. Présentée comme un outil defficacité, cette pratique fait naître un débat brûlant sur la légalité, la discrimination et la dérive autoritaire de lappareil sécuritaire américain.
Même le milliardaire Bill Gates, réputé pour ses activités philanthropiques, cache un secret embarrassant. Il tirerait profit du programme de déportation de masse du président Donald Trump grâce à sa participation dans Signature Aviation, un prestataire clé des vols de l'ICE, l'agence américaine chargée de l'immigration et des douanes. Ces services d'affrètement privés, essentiels au programme d'expulsion massive du président Trump, ont soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts, d'autant plus que Bill Gates continue de défendre des causes à but non lucratif axées sur l'immigration par le biais de sa fondation.
Source : The Daily Beast
