Zscaler acquiert SquareX pour faire progresser la sécurité des navigateurs Zero Trust à l'ère de l'IA, en sécurisant n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil

Zscaler annonce lacquisition de SquareX pour renforcer ses capacités de sécurité Zero Trust directement au niveau des navigateurs, une étape stratégique pour sécuriser laccès aux applications et aux données dans lère de lIA. En intégrant la technologie de SquareX, Zscaler permet dajouter des extensions légères à nimporte quel navigateur (comme Chrome ou Edge), offrant une protection accrue contre les menaces sans recourir à des VPN traditionnels, des infrastructures VDI coûteuses ou des navigateurs tiers. Cette intégration vise à sécuriser aussi bien les appareils gérés que non gérés, tout en améliorant lexpérience utilisateur et en répondant aux besoins de sécurité des entreprises modernes.
L'architecture Zero Trust (zéro confiance - ZTA) est une stratégie de conception et de mise en uvre des systèmes informatiques. Le principe est que les utilisateurs et les appareils ne doivent pas être considérés comme fiables par défaut, même s'ils sont connectés à un réseau privilégié tel qu'un réseau local d'entreprise et même s'ils ont déjà été vérifiés. Ce principe est également connu sous le nom de sécurité sans périmètre ou, anciennement, de dé-périmétrisation.
La ZTA est mise en uvre en établissant une vérification d'identité, en validant la conformité des appareils avant d'accorder l'accès et en garantissant un accès avec le moins de privilèges possible, uniquement aux ressources explicitement autorisées. La plupart des réseaux d'entreprise modernes se composent de nombreuses zones interconnectées, de services et d'infrastructures cloud, de connexions à des environnements distants et mobiles, et de connexions à des technologies informatiques non conventionnelles, telles que les appareils IoT.
L'approche « zero trust » préconise une authentification mutuelle, notamment la vérification de l'identité et de l'intégrité des utilisateurs et des appareils sans tenir compte de leur emplacement, et l'octroi d'un accès aux applications et aux services sur la base de la confiance accordée à l'identité de l'utilisateur et de l'appareil et au statut de l'appareil, en combinaison avec l'authentification de l'utilisateur. L'architecture Zero Trust a été proposée pour être utilisée dans des domaines spécifiques tels que les chaînes d'approvisionnement.
Récemment, Zscaler, leader dans le domaine de la sécurité cloud, a annoncé l'acquisition de SquareX, afin d'étendre davantage les capacités Zero Trust au navigateur pour l'ère de l'IA. Cette acquisition contribuera à redéfinir la sécurité des navigateurs, en permettant aux entreprises d'intégrer des extensions légères dans n'importe quel navigateur, offrant ainsi une sécurité accrue et éliminant le besoin de navigateurs tiers.
Les entreprises utilisaient jusqu'à présent des réseaux privés virtuels (VPN) à accès distant, vulnérables aux failles, ou des infrastructures de bureau virtuel (VDI) coûteuses pour étendre leur productivité à des appareils tiers non gérés. Zscaler a bouleversé le marché avec le lancement de Zscaler Private AccessTM (ZPATM), entraînant une transition mondiale des VPN traditionnels vers une véritable architecture Zero Trust. Grâce à un agent léger, Zscaler continue d'offrir une sécurité inégalée et des contrôles critiques de l'état des appareils à des dizaines de millions d'utilisateurs, établissant ainsi la norme en matière de connectivité d'entreprise sécurisée.
À mesure que les besoins des organisations évoluent et que les cybermenaces augmentent, Zscaler renforce son leadership en matière de Zero Trust afin de répondre aux nouvelles exigences des entreprises modernes et distribuées. Avec SquareX, Zscaler étendra le même niveau de sécurité sans compromis aux appareils non gérés, permettant aux organisations de sécuriser les utilisateurs au sein de leur navigateur préféré, tel que Google Chrome et Microsoft Edge, sans avoir besoin d'un agent complet ou de subir les limitations d'un navigateur tiers distinct.
« Les entreprises ont toujours compté sur les VPN et les VDI traditionnels, mais ces technologies sont fondamentalement défaillantes et présentent de nombreux risques pour la sécurité », a déclaré Jay Chaudhry, PDG, président et fondateur de Zscaler. « Avec SquareX, Zscaler renforce les capacités de sa plateforme Zero Trust ExchangeTM dans les navigateurs standard, tels que Google Chrome ou Microsoft Edge, afin de bloquer les menaces sans avoir à déployer un navigateur d'entreprise tiers. Zscaler continue de définir la norme à mesure que nous évoluons vers une plateforme de plus en plus puissante pour la sécurité des entreprises mondiales. »
« Grâce à l'intégration avec Zscaler, nous permettrons aux organisations de sécuriser les applications SaaS et privées sur n'importe quel appareil, qu'il soit géré ou BYOD, sans compromettre la productivité », a déclaré Vivek Ramachandran, fondateur de SquareX. Cette approche permet aux responsables informatiques de remplacer les outils d'accès traditionnels coûteux et peu sûrs par des politiques Zero Trust précises qui protègent les données et les interactions IA en fonction du profil de risque spécifique de l'organisation.
En août 2025, Zscaler avait déjà finalisé lacquisition de Red Canary. Red Canary apporte des fonctionnalités pointues de renseignement sur les menaces et dautomatisation. Associées à la puissance analytique de Zscaler et à sa plateforme SecOps unifiée, ces technologies posent les bases dun SOC parmi les plus avancés du secteur. Zscaler intégrera la technologie dIA agentique de Red Canary à sa « Data Fabric for Security » afin doffrir lune des solutions SOC les plus complètes du secteur, permettant ainsi aux clients dexploiter leur propre SOC plus efficacement, et aux partenaires de proposer des services SOC managés puissants.
Cette annonce intervient alors que Zscaler a publié les résultats du Rapport ThreatLabz sur la sécurité de lIA en 2026. Lactivité IA et Machine Learning (ML) bondit de 91 % en un an : des milliers dorganisations exposées, sans cadre de gouvernance. Ladoption rapide de lIA crée un fossé critique entre innovation et sécurité, obligeant les organisations à adopter une plateforme de sécurité IA fondée sur le modèle Zero Trust.
À propos de Zscaler
Zscaler est un pionnier et leader mondial dans le domaine de la sécurité zéro confiance. Les plus grandes entreprises mondiales, les organisations d'infrastructures critiques et les agences gouvernementales font confiance à Zscaler pour sécuriser leurs utilisateurs, leurs succursales, leurs applications, leurs données et leurs appareils, et pour accélérer leurs initiatives de transformation numérique. Répartie dans plus de 160 centres de données à travers le monde, la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange, associée à une intelligence artificielle avancée, combat chaque jour des milliards de cybermenaces et de violations de politiques et permet aux entreprises modernes de gagner en productivité en réduisant les coûts et la complexité.
Source : Zscaler
