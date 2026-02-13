Amazon Ring annule son partenariat avec Flock Safety, une entreprise controversée spécialisée dans les technologies destinées aux forces de l'ordre, après une vague de protestations contre la surveillance

Le 8 février 2026, lors d'une publicité durant le Super Bowl 2026, Amazon y présentait, sous une lumière attendrissante, sa nouvelle fonctionnalité Ring baptisée Search Party : un système qui, à partir d'une simple photo d'animal domestique publiée dans l'application, déclenche un scan automatisé par IA de l'ensemble des caméras Ring du voisinage pour retrouver l'animal disparu. Amazon annonçait même débourser un million de dollars pour équiper plus de 4 000 refuges américains de cette technologie. Sauf que dans les minutes qui ont suivi la diffusion, les réseaux sociaux ont explosé.
En réaction, Amazon Ring a récemment mis fin à son partenariat avec le fournisseur de technologies policières Flock Safety. Flock Safety est un fabricant et exploitant américain de matériel et de logiciels de sécurité, en particulier de systèmes automatisés de reconnaissance des plaques d'immatriculation (ALPR), de vidéosurveillance et de localisation des coups de feu, ainsi que de logiciels permettant d'intégrer les données recueillies par ces technologies.
En 2025, Flock Safety avait déjà suscité la controverse. D'après l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), une organisation de défense des droits civiques, la société de surveillance Flock a étendu son système national de suivi des plaques d'immatriculation en utilisant l'IA pour signaler à la police toute personne dont elle estime les déplacements « suspects ». Selon l'ACLU, cette évolution marque une escalade inquiétante, car la police passe du simple accès aux données sur les déplacements des véhicules à l'identification et au signalement proactifs d'individus sur la base d'évaluations algorithmiques de leurs déplacements.
Le partenariat entre Flock et Ring a fait l'objet d'une attention particulière après que la société Amazon, spécialisée dans les sonnettes, ait diffusé une publicité pendant le Super Bowl vantant une fonctionnalité « Search Party » qui utilise l'IA pour aider à localiser les animaux perdus. Lorsqu'un utilisateur active cette fonctionnalité, elle déclenche un réseau de caméras Ring participantes, qui scannent les images à la recherche de celles ressemblant au chien disparu. L'Electronic Frontier Foundation a qualifié cette fonctionnalité de « cauchemar en matière de surveillance ».
La décision de Ring de mettre fin à son partenariat avec Flock intervient alors que les entreprises technologiques sont soumises à une pression croissante pour réexaminer leur collaboration avec les agences fédérales, notamment l'Immigration and Customs Enforcement (ICE). Les employés de Salesforce ont fait pression sur le PDG Marc Benioff pour qu'il annule les « opportunités ICE ». Plus de 900 employés de Google ont également demandé à leur entreprise de se désengager de l'ICE et des douanes et de la protection des frontières américaines.
Les défenseurs de la vie privée et des libertés civiles ont appelé Ring à mettre fin à son partenariat avec Flock. Une manifestation appelant l'entreprise de commerce électronique à rompre ses liens avec Flock, l'ICE et le CBP est prévue devant le siège social d'Amazon à Seattle. « Après un examen approfondi, nous avons déterminé que l'intégration prévue de Flock Safety nécessiterait beaucoup plus de temps et de ressources que prévu », a écrit Ring. « En conséquence, nous avons pris la décision commune d'annuler l'intégration prévue. »
Amazon a racheté Ring pour 839 millions de dollars en 2018. Cette entreprise spécialisée dans la sécurité domestique est principalement connue pour ses sonnettes connectées, qui peuvent enregistrer des images et alerter les utilisateurs de toute activité autour de leur domicile ou de leur entreprise via une application. Ring suscite depuis longtemps la controverse en matière de confidentialité en raison de ses partenariats avec la police. Ces dernières années, l'entreprise avait adopté une image plus douce, positionnant ses appareils comme un outil permettant de capturer les voleurs de porches et les farces familiales. Après le retour de son fondateur Jamie Siminoff au poste de PDG en 2025, l'entreprise a renoué avec sa mission initiale de lutte contre la criminalité.
La société Amazon a annoncé son partenariat avec Flock en octobre dernier, offrant aux propriétaires de ses sonnettes vidéo la possibilité de partager des images avec les forces de l'ordre qui utilisent le logiciel de la start-up pour les aider dans leur « travail de collecte de preuves et d'enquête ». Les systèmes de Flock ont été adoptés par des milliers de communautés et d'organismes chargés de l'application de la loi à travers le pays, et l'ICE et le CBP auraient tous deux accédé aux données de Flock dans le cadre de la répression de l'immigration menée par le président Donald Trump. Flock a nié partager des données avec l'ICE ou toute « sous-agence » du département de la Sécurité intérieure.
Emma Daniels, porte-parole de Ring, a déclaré dans un communiqué que le partenariat avec Flock n'avait jamais été actif et que les entreprises n'avaient jamais annoncé de date pour sa mise en uvre. « Aucune vidéo n'a jamais été partagée entre ces services », a déclaré Daniels. En réponse à l'examen minutieux de son outil Search Party, Daniels a déclaré que Ring avait conçu cette fonctionnalité « avec de solides protections de la vie privée dès le départ ». Les utilisateurs de Ring peuvent décider au cas par cas s'ils souhaitent partager des vidéos avec un propriétaire d'animal domestique qui lance une recherche Search Party, a-t-elle déclaré.
En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a révélé un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI) pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois. Le dossier de recherche indiquait clairement la raison : « a subi un avortement, recherche une femme ».
Voici l'annonce d'Amazon Ring :
Ring et Flock annulent leur partenariat
En octobre 2025, Ring et Flock Safety ont annoncé leur intention de collaborer à une intégration avec Community Requests. Après un examen approfondi, nous avons déterminé que l'intégration prévue de Flock Safety nécessiterait beaucoup plus de temps et de ressources que prévu. En conséquence, nous avons pris la décision commune d'annuler l'intégration prévue. L'intégration n'a jamais été lancée, de sorte qu'aucune vidéo de clients Ring n'a jamais été envoyée à Flock Safety.
Chez Ring, notre mission a toujours été de rendre les quartiers plus sûrs. Cette mission s'accompagne d'une responsabilité importante envers nos...
