Les dépenses mondiales en matière de sécurité devraient augmenter de 11,8 % pour dépasser 300 milliards $ en 2026, alors que l'adoption des plateformes de sécurité basées sur l'IA s'accélère, d'après IDC

Dépenses totales en matière de sécurité : 308 milliards de dollars (+11,8 % en glissement annuel)

Logiciels : premier groupe technologique, >50 % des dépenses

Logiciels : croissance la plus rapide, +14 % en glissement annuel

Secteurs d'activité principaux : banque, administration fédérale/centrale, marchés financiers

Secteurs d'activité à la croissance la plus rapide : marchés financiers, médias et divertissement, logiciels et services d'information

Régions leaders : États-Unis (150 milliards de dollars), Europe occidentale (69 milliards de dollars), APeJC (26 milliards de dollars)

Régions à la croissance la plus rapide : Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine, États-Unis

Quels sont les principaux moteurs technologiques des dépenses en matière de sécurité ?

Principales dynamiques mondiales

Quelles sont les principales tendances sectorielles en matière de dépenses de sécurité ?



Un aperçu du marché mondial de la sécurité est donné ci-dessous :En 2026, le groupe technologique le plus important devrait être celui des logiciels, qui représentera plus de la moitié des dépenses mondiales en matière de sécurité. Les logiciels de gestion des identités et des accès, les logiciels de sécurité des terminaux et les logiciels de Security Analytics devraient représenter plus de 50 % des dépenses mondiales en matière de logiciels de sécurité cette année. Alors que les menaces, notamment celles alimentées par l'IA, deviennent de plus en plus sophistiquées, les entreprises accordent la priorité à ces outils afin de prévenir les violations, de protéger leurs actifs critiques et d'obtenir une visibilité exploitable sur l'ensemble de leurs environnements.Les logiciels devraient également être le groupe technologique qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2026, avec un taux de croissance annuel estimé à 14 % en 2026. Les services devraient suivre de près, avec une croissance à deux chiffres également attendue cette année. Les plateformes de protection des applications natives dans le cloud (CNAPP), les logiciels de gestion des identités et des accès, ainsi que les logiciels de sécurité des informations et des données seront les catégories de technologies logicielles de sécurité qui connaîtront la croissance la plus rapide. Ces technologies constituent la défense essentielle nécessaire pour protéger les charges de travail d'IA, vérifier l'identité d'une main-d'uvre non humaine et garantir la sécurité des données à l'ère des menaces liées à l'IA.Parmi les services, les services de sécurité gérés devraient connaître la plus forte croissance cette année, permettant aux entreprises de combler le fossé entre la complexité croissante du cyberespace et la pénurie mondiale persistante de talents internes en matière de sécurité.« Les entreprises délaissent les outils de sécurité isolés au profit d'architectures de sécurité plus intégrées et basées sur l'intelligence, à mesure que la complexité des menaces, la pression réglementaire et l'adoption de l'IA s'accélèrent », explique Monika Soltysik, analyste de recherche senior, Sécurité et confiance chez IDC. « Les investissements se concentrent de plus en plus sur les technologies qui améliorent la visibilité, automatisent les réponses et renforcent la protection des identités et des données dans les environnements hybrides et cloud. Au cours des prochaines années, les stratégies de sécurité donneront de plus en plus la priorité à la résilience opérationnelle et à la consolidation des plateformes, les organisations recherchant une réduction mesurable des risques plutôt qu'une expansion progressive des outils. »Le marché mondial de la sécurité est façonné par les menaces liées à l'IA et la complexité croissante des cyberattaques, ce qui incite les entreprises à investir davantage dans des solutions de sécurité avancées. Les tensions géopolitiques et les cyberopérations parrainées par des États intensifient également les risques et stimulent les dépenses transfrontalières en matière de sécurité.Les États-Unis seront en tête des dépenses mondiales en matière de sécurité en 2026, avec 150 milliards de dollars, grâce aux investissements importants des secteurs des services financiers, de la santé et des administrations publiques. L'Europe occidentale sera le deuxième marché en importance avec 69 milliards de dollars, sous l'effet du renforcement des exigences réglementaires et de conformité (par exemple, NIS2, DORA, AI Act). L'APeJC se classera troisième avec 26 milliards de dollars, car la transformation numérique rapide et l'adoption du cloud dans la région entraîneront à leur tour les investissements nécessaires en matière de sécurité.Les banques, le gouvernement fédéral/central, les marchés financiers, les télécommunications et les prestataires de soins de santé seront les cinq principaux secteurs en termes de dépenses mondiales de sécurité en 2026, représentant ensemble plus d'un tiers du total.Les marchés financiers, les médias et le divertissement, ainsi que les logiciels et les services d'information seront les secteurs qui connaîtront la plus forte croissance en matière de dépenses de sécurité en 2026. Les marchés financiers resteront l'une des principales cibles des ransomwares, des fraudes et des cyberattaques basées sur l'IA. L'adoption du modèle « zero trust », l'automatisation de la conformité réglementaire et la détection des menaces basée sur l'IA seront au cur de la stratégie de sécurité des entreprises de ce secteur.Les entreprises du secteur des médias et du divertissement dépendent fortement de la distribution de contenu numérique et des plateformes cloud, et concentreront de plus en plus leurs investissements en matière de sécurité sur la protection de la propriété intellectuelle, le piratage et les interruptions de service. Les entreprises de logiciels et de services d'information étant chargées de gérer des infrastructures cloud à grande échelle et les données des clients, ainsi que de protéger l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en IA, une part importante des dépenses sera consacrée au DevSecOps, au CNAPP pour les environnements multi-locataires, aux solutions de gestion des identités et des accès afin de sécuriser les utilisateurs et les services sur toutes les plateformes, ainsi qu'à l'analyse de la sécurité et à la réponse automatisée aux incidents afin de gérer les menaces à grande échelle.Parmi les autres secteurs concernés, on peut citer l'aérospatiale et la défense, ainsi que le high-tech et l'électronique. Compte tenu de leur forte exposition au cyberespionnage et aux menaces étatiques, ces deux industries continueront d'augmenter leurs investissements dans la protection de la propriété intellectuelle et des données sensibles tout au long de l'année 2026. La sécurité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques liés aux tiers resteront essentielles pour elles afin d'atténuer les vulnérabilités au sein d'écosystèmes de production mondiaux complexes. Enfin, la convergence croissante des environnements informatiques et opérationnels continuera à stimuler la demande de protection avancée des systèmes de fabrication connectés et des infrastructures industrielles.« L'augmentation constante des cybermenaces et la pression réglementaire continueront à stimuler la demande mondiale en matière de capacités de cybersécurité résilientes, souveraines et conformes », déclare Stefano Perini, directeur de recherche, Marchés et industries chez IDC. « La plus forte croissance des dépenses en matière de sécurité en 2026 est attendue dans les secteurs où la protection des données sensibles, de la propriété intellectuelle et des infrastructures critiques est la plus essentielle, et où le besoin de solutions de sécurité spécifiques à l'industrie est le plus grand. La croissance sera plus importante pour les grandes entreprises, mais elle sera également significative pour les petites et moyennes entreprises, qui prennent conscience que la sécurité devient également un facteur essentiel pour leur activité. »IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions d'IDC crédibles ou pertinentes ?