Glasshole 2.0 : la décision de Meta de partager avec des tiers des images intimes filmées par ses lunettes Ray-Ban suscite des craintes plus alarmantes que celles qui ont provoqué l'échec des Google Glass

Une enquête publiée en février a révélé que des travailleurs de Sama, un sous-traitant de Meta basé au Kenya, visionnent des vidéos captées par les lunettes connectées Ray-Ban dans le cadre de missions d'annotation de données pour l'IA de Meta. Plus de 30 employés ont été interrogés à divers niveaux de Sama. Certaines des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont travaillé sur d'autres projets que les lunettes connectées de Meta.
Selon le rapport, les enregistrements envoyés au sous-traitant SAMA contenaient des éléments que la plupart des gens auraient probablement préféré garder privés, notamment des vidéos de personnes regardant du porno, utilisant les toilettes, ainsi que des informations bancaires et de carte de crédit. Les répondants ont déclaré avoir vu des images filmées montrant des personnes en train « d'avoir des relations sexuelles et d'utiliser les toilettes ».
Le scandale des vidéos intimes filmées par les lunettes Ray-Ban
« Nous voyons tout, des salons aux corps nus. Il y a aussi des scènes sexuelles filmées avec des lunettes intelligentes, quelqu'un les porte pendant qu'il a des relations sexuelles », aurait confié l'un des employés de Sama. « Dans certaines vidéos, on peut voir quelqu'un aller aux toilettes ou se déshabiller. Je ne pense pas qu'ils en soient conscients, car s'ils le savaient, ils ne filmeraient pas ». Mais les problèmes de confidentialités ne s'arrêtent pas là.
« J'ai vu une vidéo dans laquelle un homme pose ses lunettes sur la table de chevet et quitte la pièce. Peu après, sa femme entre et se change », a déclaré un travailleur anonyme de Sama. Un autre employé anonyme a déclaré avoir vu les partenaires des utilisateurs des lunettes Ray-Ban sortir nus des toilettes.
Un travailleur a ajouté qu'il se sentait obligé de regarder et d'annoter, sous peine de perdre son emploi. « Vous comprenez que vous regardez la vie privée de quelqu'un, mais en même temps, on attend simplement de vous que vous fassiez votre travail. Vous n'êtes pas censé poser de questions. Si vous commencez à poser des questions, vous êtes viré ». Les données annotées sont utilisées par Meta pour former ses grands modèles de langage (IA).
Glasshole 2.0 : l'intrusion flagrante de Meta dans la vie privée
Les lunettes connectées ont une histoire résumée par un terme péjoratif emblématique : « glasshole ». Lorsque Google a lancé ses lunettes connectées Google Glass en 2013, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'ascension et la chute ont été rapides, et le concept a été presque catégoriquement rejeté par les consommateurs, qui estimaient que le fait de porter une caméra discrète constituait une atteinte à la vie privée de chacun.
Les bars et les restaurants ont interdit l'appareil, les détracteurs du gadget ont surnommé toute personne qui en portait une paire « glasshole », et bien que l'expérience n'ait été officiellement abandonnée qu'en 2023, les Google Glass ont été retirés du marché en 2015, deux ans seulement après leur lancement.
En bref : les Google Glass ont été un véritable fiasco, et elles ont rendu le secteur des lunettes connectées presque tabou, par crainte dune levée de boucliers sur la question de la vie privée et de la confidentialité. De nos jours, la situation a quelque peu évolué. Les lunettes connectées, qui étaient autrefois immédiatement rejetées comme un cauchemar pour la vie privée, se sont en fait révélées commercialisables pour certains nouveaux acteurs.
Cela s'explique en partie par le fait que Meta a réussi à créer un modèle qui ne détonne pas sur la tête, et en partie par le fait que nos attentes en matière de confidentialité numérique se sont érodées au cours de la dernière décennie à cause de tout un tas de produits très invasifs (aspirateurs connectés, enceintes connectées et d'autres gadgets de l'Internet des...
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