La plateforme de réseau social X d'Elon Musk s'apprête à lancer l'application de messagerie XChat le 17 avril, avec un chiffrement de bout en bout et des garanties de confidentialité

X Corp., la société à l'origine de X (anciennement Twitter), Grok et Grokipedia, a annoncé la sortie prochaine de XChat, une nouvelle application de messagerie dont le lancement est prévu le 17 avril 2026. La société décrit XChat comme un « espace privé pour des conversations ciblées », promettant aux utilisateurs une expérience sans publicité ni suivi. Afin de séduire les utilisateurs soucieux de la confidentialité et de concurrencer des plateformes telles que WhatsApp et Signal, XChat prendra en charge les conversations chiffrées de bout en bout.
Elon Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, X et xAI. Musk est la personne la plus riche du monde depuis 2025 ; en avril 2026, Forbes estimait sa fortune à 809 milliards de dollars américains. En 2002, Musk a fondé la société de technologie spatiale SpaceX, dont il est devenu le PDG et l'ingénieur en chef. Musk a rejoint le constructeur automobile Tesla en tant qu'investisseur de la première heure en 2004.
En 2022, il a racheté le réseau social Twitter, y a mis en uvre des changements significatifs et l'a rebaptisé X en 2023. Parmi ses autres entreprises figurent la société de neurotechnologie Neuralink, qu'il a cofondée en 2016, et la société de forage de tunnels The Boring Company, qu'il a fondée en 2017. En novembre 2025, une rémunération de 1 000 milliards de dollars a été approuvée pour Musk, quil percevra sur une période de 10 ans sil atteint certains objectifs.
Récemment, X Corp., la société à l'origine de X (anciennement Twitter), Grok et Grokipedia, a annoncé la sortie prochaine de XChat, une nouvelle application de messagerie dont le lancement est prévu le 17 avril 2026. La société décrit XChat comme un « espace privé pour des conversations ciblées », promettant aux utilisateurs une expérience sans publicité ni suivi. Afin de séduire les utilisateurs soucieux de la confidentialité et de concurrencer des plateformes telles que WhatsApp et Signal, XChat prendra en charge les conversations chiffrées de bout en bout.
Outre les messages texte, XChat permettra les appels audio et vidéo, le partage de documents, les discussions de groupe, ainsi que des options pour modifier ou supprimer les messages envoyés. D'après des captures d'écran provenant de l'App Store d'Apple, les utilisateurs pourront également bloquer les captures d'écran de leurs discussions et envoyer des messages éphémères afin de renforcer encore davantage les contrôles de confidentialité.
Malgré ces fonctionnalités axées sur la confidentialité, la fiche de lApp Store dApple soulève des inquiétudes en indiquant que XChat pourrait collecter des informations personnelles liées à lidentité des utilisateurs, telles que la localisation, les coordonnées, lhistorique de recherche, les listes de contacts et le contenu généré par les utilisateurs. Cela peut sembler contradictoire avec laccent mis par lapplication sur la confidentialité. L'accès à XChat nécessitera un compte X et, lors de son lancement, l'application ne sera disponible que sur iPhone et iPad. Contrairement à WhatsApp ou Signal, qui n'exigent pas de compte distinct, son adoption pourrait dépendre de la volonté des utilisateurs d'utiliser l'écosystème plus large de X.
Les activités récentes des entreprises d'Elon Musk ont permis à ce dernier de devenir la première personne de l'histoire à dépasser les 800 milliards de dollars de fortune. Début février 2026, Elon Musk a envisagé une restructuration profonde de SpaceX après sa fusion avec la startup xAI. Cette fusion permet de regrouper sous un même toit les fusées d'Elon Musk, les satellites Starlink, la plateforme de médias sociaux X (ex-Twitter) et le chatbot Grok AI. Ce projet donne un nouvel élan aux efforts de SpaceX pour lancer des centres de données en orbite. Selon Forbes, l'opération a valorisé l'entité combinée à 1 250 milliards de dollars, augmentant ainsi la fortune personnelle de Musk de 84 milliards de dollars pour atteindre le montant astronomique de 852 milliards de dollars.
Source : XChat sur l'App Store
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