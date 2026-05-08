Des caméras, mais pas pour filmer... officiellement

Le problème Siri, et le calendrier qui glisse

Une LED pour rassurer des millions de personnes : le pari impossible

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Ce n'est pas un projet né du jour au lendemain. Le développement de ces AirPods a débuté il y a quatre ans, et Apple anticipe une forte demande pour ce produit, au point de travailler sur des composants sécurisés adaptés à une production de masse. Les premières rumeurs avaient émergé en juin 2024 sous la plume de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait alors des caméras destinées à améliorer l'audio spatial pour le Vision Pro. La trajectoire a depuis été sensiblement réorientée vers un usage d'IA généraliste.Selon des sources proches du dossier ayant requis l'anonymat, le projet a atteint un stade où les prototypes disposent d'un design et de capacités quasi finalisés. Les écouteurs sont actuellement au stade de « design validation testing » (DVT), une phase de tests avancée menée en interne. La prochaine étape, « production validation testing » (PVT), correspond au démarrage d'une préproduction en vue d'une fabrication à plus grande échelle.La phase DVT dure généralement entre trois et six mois, tandis que la phase PVT pour les AirPods a historiquement duré entre deux et quatre mois. La production de masse complète commence généralement deux mois avant le lancement commercial. Autant dire que si tout se passe bien, les AirPods à caméras pourraient atterrir sur les étals avant la fin de l'année civile.Apple prend soin de cadrer le discours en amont. Les caméras intégrées ne pourront pas capturer de photos ou de vidéos : elles serviront uniquement à alimenter Siri en informations visuelles sur l'environnement du porteur, en basse résolution. Apple appelle cela la « Visual Intelligence » (l'intelligence visuelle) et l'ambition est de permettre des interactions contextuelles avec Siri directement depuis les oreilles.Les cas d'usage envisagés incluent : obtenir des suggestions de recettes en regardant des ingrédients dans un réfrigérateur, recevoir des indications de navigation enrichies par des repères visuels, ou encore déclencher des rappels à partir d'objets détectés dans le champ de vision. Le dispositif fonctionnerait de façon analogue à l'envoi de photos dans des services comme ChatGPT d'OpenAI ou la fonction d'intelligence visuelle déjà présente sur l'iPhone.Sur le plan formel, les nouveaux AirPods ressembleront aux AirPods Pro 3, avec des tiges légèrement plus longues pour loger les caméras dans les deux écouteurs, gauche et droit. Un petit indicateur LED s'allumera lorsque les AirPods transmettront des données visuelles à Siri. Ce voyant lumineux est présenté par Apple comme la garantie de transparence du système, une sorte d'équivalent du témoin vert de la webcam sur les MacBook.Le véritable frein au lancement n'est pas matériel, plutôt logiciel. Apple visait initialement un lancement dès le premier semestre 2026, mais a dû revoir ce calendrier en raison d'un Siri nouvelle génération qui n'est pas encore prêt. L'assistant vocal d'Apple, régulièrement moqué pour son retard face aux modèles de Google et d'OpenAI, doit faire l'objet d'une refonte majeure présentée lors de la WWDC en juin, avant un déploiement en septembre avec iOS 27, macOS 27 et iPadOS 27.Une fenêtre de lancement coïncidant avec cet automne semble donc la plus probable, à condition qu'Apple soit satisfait du niveau de maturité des fonctionnalités d'intelligence visuelle intégrées. Ce couplage fort entre le matériel et le logiciel est d'ailleurs une marque de fabrique d'Apple et un facteur de risque supplémentaire : si Siri déçoit à nouveau, le produit tout entier en pâtira.Le positionnement de ce produit dans la gamme reste flou. Apple ne souhaiterait pas l'appeler AirPods Pro 4, et le nom AirPods Ultra circule comme piste sérieuse, une étiquette qui impliquerait un tarif supérieur aux 279 euros des AirPods Pro 3 actuels.C'est ici que le débat s'emballe. À la différence des lunettes connectées de Meta, les AirPods sont petits,...