Lauteur et le mode opératoire
L'attaquant a réussi à s'introduire dans le réseau interne en utilisant des identifiants de connexion valides. Après une phase de reconnaissance interne, il a déployé un rançongiciel. Suite à l'échec de sa tentative d'extorsion, le pirate informatique affirme avoir complètement effacé la base de données centrale du cadastre ainsi que ses copies de sauvegarde.
Le pirate utilise une combinaison de plusieurs approches techniques : il exploite des vulnérabilités connues dans les infrastructures cloud et d'entreprise, réutilise des identifiants volés issus d'infostealers et d'attaques par hameçonnage, et recourt parfois à la force brute ou à des failles de configuration pour s'introduire dans les systèmes. Une fois à l'intérieur, il se concentre sur l'exfiltration de données : dossiers des employés, bases de données, sauvegardes et documents sensibles qui sont ensuite vendus ou divulgués publiquement pour étayer ses affirmations.
Conséquences directes
#BREAKING | 🇷🇴 Cyberattack Wipes Romanias National Land Registry Database— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) July 21, 2026
A hacker has deleted Romanias entire digital land registry database following a failed extortion attempt against the National Agency for Cadastre and Real Estate Publicity (ANCPI).
The incident, pic.twitter.com/4l3EzjykZL
L'application essentielle e-Terra (utilisée pour l'enregistrement des propriétés) est totalement indisponible. Cela empêche les notaires, les banques et les citoyens de finaliser les transactions immobilières ou de consulter les registres fonciers.
Le pirate a mis en vente sur des forums criminels les données personnelles des citoyens roumains ainsi que le code source des systèmes de gestion de l'agence.
Les sites web officiels, les applications de l'ANCPI et leurs serveurs de messagerie électronique ont dû être mis hors ligne en urgence pour contenir la faille.
Réaction des autorités
Au départ, l'ANCPI a évoqué un « incident technique majeur » avant de devoir confirmer publiquement la cyberattaque. Les équipes techniques de l'État, appuyées par les institutions compétentes en cybersécurité, tentent actuellement de restaurer la sécurité des systèmes. L'agence affirmait initialement que les données administrées n'étaient pas compromises, bien que les revendications du hacker sur le Dark Web contredisent cette version.
Cette attaque aurait pu être évitée, daprès des observateurs qui soulignent les négligences en matière de planification sur les aspects cybersécurité liés aux infrastructures informatiques
La passivité présumée de lANCPI face à cette intrusion fait lobjet de vives critiques en Roumanie. Les détracteurs soulignent que lauteur de la cyberattaque a bénéficié de nombreuses failles, lANCPI nayant en réalité pas beaucoup investi dans la cybersécurité. Un média local, Ziarul Financiar, a même qualifié cet incident de « conséquence dun modèle dans lequel la cyberdéfense est traitée comme une annexe ».
L'institution aurait dépensé 135 millions d'euros (154 millions de dollars) pour la numérisation au cours des 20 dernières années, mais seulement 0,2 % de ce montant, soit environ 305 000 euros (348 000 dollars), a été alloué à la cybersécurité.
L'organisme roumain dédié à la cybersécurité, la Direction nationale de la cybersécurité (DNSC), a également déclaré avoir averti l'ANCPI des problèmes liés à ses mauvaises pratiques en matière de cybersécurité. Le directeur de lagence, Dan Cîmpean, a même affirmé que la cyberattaque contre lANCPI nétait pas très complexe et aurait très certainement pu être évitée. De plus, a expliqué le DNSC, le pirate a exploité « des vulnérabilités dont nous les avions informés tout récemment ».
Enfin, le ministre roumain de l'Économie par intérim, Irineu Darău, a déclaré à Digi24 que l'ANCPI aurait pu mener un travail de prévention beaucoup plus intensif pour éviter de telles attaques. « Chaque institution et sa direction doivent considérer la cybersécurité comme une priorité absolue. On ne peut jamais réduire à zéro le risque de cyberattaque, mais je pense que de nombreuses institutions, dont lANCPI, ont encore du chemin à parcourir en matière de prévention et de renforcement de la sécurité de leurs propres logiciels », a déclaré M. Darău.
Pour le gouvernement, le moment est particulièrement délicat. La cyberattaque a frappé lANCPI précisément au cours des dernières semaines, alors quil est encore possible dacheter un logement avec une TVA de 9 %. La taxe sur les logements neufs passera en effet à 21 % à compter du 1er août.
L'identité du pirate informatique a été révélée
L'identité du pirate informatique, dont le compte sur le dark web s'appelle « ByteToBreach » et qui a également piraté le portail de l'administration en ligne suédoise plus tôt cette année, a été dévoilée.
La société de cybersécurité KELA affirme désormais que l'auteur de la campagne « ByteToBreach » est probablement Zakaria Mahdjoub, un individu basé à Oran, en Algérie.
Les chercheurs le décrivent comme un « cybercriminel doté de compétences techniques, qui vend des données sensibles provenant du monde entier, issues de compagnies aériennes, de banques et de gouvernements ».
ByteToBreach pourrait également être à l'origine de violations de registres gouvernementaux en Europe de l'Est, notamment en Slovaquie, en Ukraine, en Pologne et en Lituanie.
Sources : Communiqué de presse de l'Agence nationale du cadastre et de la publicité immobilière de Roumanie (ANCPI), Révélations de KelaCyber sur lidentité du pirate
Et vous ?
Quelle évaluation faites-vous des mesures de protection des infrasctructures informatiques mises en place dans votre entreprise contre les cyberattaques ? Quels sont selon vous les mauvaises pratiques en matière de cybersécurité qui ont cours dans les entreprises et qui ouvrent la voie à des attaques telle que celle subie par l'Agence nationale du cadastre et de la publicité immobilière de Roumanie (ANCPI) ?
Partagez-vous les avis selon lesquels l'absence de prise en compte en amont des aspects cybersécurité explique la survenue de telles attaques ?
Voir aussi :
48 % des consommateurs ne considèrent pas que l'authentification biométrique contribue à la confiance dans le monde en ligne, selon une enquête menée par Incode Technologies
Des chercheurs ont découvert comment contourner les verrous à empreintes digitales sur les téléphones Android avec une attaque par force brute, l'attaque serait inefficace sur les appareils iOS
74 % des consommateurs préfèrent se tourner vers la biométrie pour éviter de se souvenir des mots de passe, et 51 % déclarent réinitialiser un mot de passe au moins une fois par mois, selon Entrust
Vous avez lu gratuitement 1 203 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.