Flock Group Inc., opérant sous le nom de Flock Safety, est un fabricant et opérateur américain privé de matériel et de logiciels de sécurité, notamment dans les domaines de la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation (ALPR), de la vidéosurveillance de masse, des systèmes de localisation des coups de feu et des logiciels permettant dintégrer les données recueillies par ces technologies. Fondée en 2017, Flock exploite ces systèmes dans le cadre de contrats conclus avec des forces de lordre, des associations de quartier et des propriétaires privés. Le réseau de Flock Safety repose sur des caméras, des systèmes de reconnaissance dimages et dapprentissage automatique, qui partagent des données avec les services de police.
Valorisée à 7,5 milliards de dollars et déployée dans plus de 6 000 communautés américaines, Flock Safety est devenue le symbole d'un État sécuritaire débridé. Ses caméras de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, soupçonnées d'alimenter les bases de données de l'immigration (ICE) sans mandat judiciaire, sont désormais la cible d'une résistance civile inédite : sabotages, démontages, actions en justice et résolutions municipales. Un front anti-surveillance bipartisan qui interroge les fondements mêmes du droit à la vie privée à l'ère numérique.
Au cours des derniers mois, des personnes ont sectionné à la scie électrique des caméras de surveillance appartenant à la société Flock Safety dans le nord de lÉtat de New York, les ont aspergées de peinture à Oakland, en Californie, et les ont percutées avec un camion dans lIdaho. En Floride, un homme est assis sur une chaise de jardin, brandissant un morceau de carton fixé à une perche pour bloquer le champ de vision de la caméra. Des municipalités se sont jointes à ce mouvement en désactivant les caméras ou en résiliant leurs contrats avec Flock à Fort Collins, dans le Colorado ; à Eugene, dans lOregon ; à Madison, dans le Wisconsin ; à Knoxville, dans le Tennessee ; à Syracuse, dans lÉtat de New York ; et à Walla Walla, dans lÉtat de Washington.
Dans le même temps, Flock a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Des policiers ont été pris en flagrant délit dutilisation du système pour traquer danciens partenaires et des collègues, et des journalistes ont rapporté que, contrairement aux affirmations de lentreprise selon lesquelles elle nenregistre que les véhicules, les caméras peuvent être utilisées pour suivre des personnes.
Les caméras de surveillance de la société Flock Safety face à une résistance civile inédite
Flock commercialise ses services comme un outil de lutte contre la criminalité, reposant sur un réseau de caméras qui enregistrent et analysent tout ce qui passe devant elles. Les forces de lordre ayant conclu des contrats avec Flock utilisent ses vastes bases de données de numéros de plaques dimmatriculation et dautres informations sur les véhicules pour suivre ou reconstituer les déplacements de véhicules dans le cadre denquêtes criminelles.
Flock affirme disposer de 120 000 lecteurs automatiques de plaques dimmatriculation (ALPR) et de caméras panoramiques, inclinables et zoomables (PTZ) déployés à travers les États-Unis, capturant des dizaines de milliards de points de données par mois. Les ALPR de Flock scannent automatiquement chaque plaque dimmatriculation qui passe devant eux, tandis que les caméras PTZ enregistrent des images en direct pouvant être visionnées et analysées. Les caméras de Flock étant toutes connectées, il en résulte un réseau national dactivités enregistrées. Dans la plupart des États, un policier dun État peut être alerté si une voiture quil recherche apparaît dans un autre État et peut en informer les autorités locales.
Ces dernières semaines et ces derniers mois, cependant, un autre type de réseau sest formé : un mouvement dopposition à lentreprise qui sétend dun bout à lautre du pays. Les opposants vont des responsables publics aux justiciers individuels, aussi bien dans les zones métropolitaines que rurales des États-Unis. Dans un pays politiquement divisé, lopposition aux caméras Flock est lun des rares sujets qui rassemble les citoyens de tous horizons idéologiques.
« Cest une atteinte à la vie privée des gens », a déclaré Caleb Williams, un jeune homme de 24 ans vivant dans une zone rurale de Caroline du Sud qui se définit comme politiquement indépendant. « Les personnes rationnelles savent que cela revient à porter atteinte aux libertés individuelles », a déclaré Adrien Kaiser, qui se décrit comme un conservateur constitutionnaliste et vit au nord-ouest de Houston. « Je crois fermement que le gouvernement peut prendre des mesures pour améliorer la vie des gens, mais un État de surveillance est le premier pas vers un État policier », a déclaré Jon Dendy, un progressiste du Massachusetts.
Le XXIe siècle a déjà connu une expansion de longue date de la surveillance. Les caméras sont omniprésentes dans les rues américaines et dans dautres espaces publics ; le trafic Internet laisse une trace de tout ce que chacun a consulté sur ses appareils ; les entreprises de données publicitaires mobiles ont créé des cartes dune précision étonnante indiquant où chacun se rend avec son téléphone personnel. En quoi Flock est-il si différent ?
Cela tient en partie à une autre chose pour laquelle les Américains ont une affinité universelle : leurs voitures. « Il y a cette idée de la route sans fin, de la liberté de conduire », a déclaré Dave Maass, directeur des enquêtes à lElectronic Frontier Foundation, une association à but non lucratif de défense des droits numériques. « Beaucoup de gens considèrent leur voiture comme une extension de leur domicile. » Lidée quune entreprise surveille en permanence les déplacements dune voiture, quelle ait été impliquée ou non dans un crime, porte atteinte à la fois aux attentes des gens en matière de vie privée dans leur espace personnel et à leur liberté de mouvement.
Mais Maass a également indiqué que les Américains sont désormais mieux informés quauparavant sur le fonctionnement exact de ces caméras. Autrefois, les gens considéraient les caméras installées à lextérieur dun magasin ou à un coin de rue comme de simples dispositifs : une vidéo était enregistrée, conservée pendant une période donnée conformément aux réglementations locales, puis supprimée.
Le paramètre par défaut de Flock consiste à conserver les données de ses caméras pendant 30 jours, bien que les services de police locaux puissent raccourcir ou prolonger cette durée en fonction des réglementations régionales et locales. Mais la possibilité deffectuer des recherches à léchelle nationale sur ce système le distingue également des générations précédentes de systèmes de surveillance. « Dès que les gens commencent à prendre conscience de lampleur colossale des données collectées et de lidentité de ceux qui y ont accès, cela commence à les effrayer », a déclaré Maass.
Une situation qui a poussé Amazon Ring a mettre fin à son partenariat avec la société de technologie policière Flock Safety. Ce partenariat a fait l'objet d'un examen minutieux après que la société de sonnettes Amazon ait diffusé une publicité pendant le Super Bowl février dernier en vantant une fonctionnalité « Search Party » qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour aider à localiser les animaux domestiques perdus. La décision de Ring d'annuler son partenariat avec Flock intervient alors que les entreprises technologiques sont soumises à une pression croissante pour réexaminer leur collaboration avec les agences fédérales.
Flock nie la surveillance de masse, mais des rapports prouvent le contraire
« Souvent, nos détracteurs affirment que nous devons choisir entre la sécurité et la vie privée. Et je pense que cest une erreur », a déclaré Garrett Langley, PDG de Flock. « En tant que pays, en tant que société, en tant quespèce, nous avons prouvé à maintes et maintes reprises que nous pouvions concilier sécurité et vie privée. » « Je pense quil existe un moyen efficace de faire connaître son opinion », a déclaré Langley. « On vote, on débat. Mais je dirais que je napprécie pas particulièrement le vandalisme, quil sagisse de biens appartenant à Flock, au gouvernement ou simplement à un particulier. »
Bien que Flock ait nié que les caméras soient également utilisées pour suivre des personnes à pied et affirme ne pas recourir à la technologie de reconnaissance faciale, il existe également des preuves indiquant que les données peuvent servir à rechercher des individus. Un rapport a révélé une fonctionnalité de Flock appelée « FreeForm » qui permet aux utilisateurs deffectuer des recherches dans les enregistrements des caméras en fonction de la tenue vestimentaire dune personne, de ses tatouages ou même de son origine ethnique.
Flock ne partage pas de données avec des agences telles que lICE, mais un rapport montre que des policiers ont effectué des recherches pour faciliter des rafles dimmigrés. Flock a déclaré dans un communiqué que FreeForm intègre des « garde-fous » qui alertent les administrateurs du système lorsquune personne utilise des termes de recherche incluant « race, origine ethnique, religion, nationalité ».
Les caméras ne sont pas non plus infaillibles dans le cadre de leurs utilisations autorisées. Le 28 juin, Joel Feder, journaliste et chroniqueur automobile, a raconté quil se trouvait à Plymouth, dans le Minnesota, au volant dun Range Rover quil était en train dessayer, lorsque le véhicule a soudainement été encerclé par quatre voitures de police. Les agents lui ont indiqué que la plaque dimmatriculation avait été signalée comme volée. « La voiture appartenait à Land Rover North America, il était impossible quelle ait été volée », a déclaré M. Feder.
Au terme dune longue conversation, Feder a expliqué avoir découvert quune plaque dimmatriculation portant un numéro similaire avait été signalée comme manquante à Los Angeles plusieurs semaines auparavant. Une version incomplète du numéro avait apparemment été saisie dans le National Crime Information Center (NCIC), une base de données nationale gérée par le FBI dont Flock extrait ses données.
La technologie de Flock semblait ne pas tenir compte de la combinaison de chiffres grands et petits sur les plaques de concessionnaire du New Jersey de la Land Rover. « La caméra Flock a filmé lintégralité de ma plaque, mais elle la tout de même signalée comme une correspondance », a déclaré Feder, qui a examiné les photos que la caméra Flock avait prises de son véhicule pendant sa conversation avec les forces de lordre.
Dans le podcast « On The Drive », Langley a expliqué à Feder que cet incident constituait un « cas limite » et a indiqué que le principal problème résidait dans la base de données fédérale « archaïque ». Dans son propre récit de cette rencontre, Feder a précisé que les agents lui avaient conseillé de laisser sa voiture garée chez lui pour le moment, car il risquait dêtre à nouveau signalé si une autre caméra Flock le repérait dans une autre ville.
Cependant, d'après l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), une organisation de défense des droits civiques, la société de surveillance Flock a étendu son système national de suivi des plaques d'immatriculation en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour signaler à la police toute personne dont elle estime les déplacements « suspects ». Selon l'ACLU, cette évolution marque une escalade inquiétante, car la police passe du simple accès aux données sur les déplacements des véhicules à l'identification et au signalement proactifs d'individus sur la base d'évaluations algorithmiques de leurs déplacements.
Face aux nouvelles révélations, le rejet et la méfiance du public s'est renforcé
La nouvelle selon laquelle les caméras Flock ont fait lobjet dabus de la part de certains policiers na fait quaccroître le rejet et la méfiance du public. Selon un rapport, on...
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