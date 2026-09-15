L'Electronic Frontier Foundation est la principale organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de recours judiciaires stratégiques, d'analyses politiques, d'actions militantes sur le terrain et de développements technologiques. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soit au service de la liberté, de la justice et de l'innovation pour tous les citoyens du monde.
L'analyse de l'EFF intervient alors que Flock Safety est désormais confronté à une résistance civile sans précédent. Des rapports récents ont en effet révélé que des agents de police sans scrupules ont transformé le réseau national de caméras de surveillance de l'entreprise en un outil de harcèlement ; au moins 50 agents des forces de l'ordre ont été inculpés pour utilisation abusive. Contrairement aux affirmations de Flock Safety selon lesquelles son système n'enregistrerait que des véhicules, ses caméras permettent donc bel et bien de traquer et de harceler des individus. Cette découverte a renforcé la méfiance du public, déjà alimentée par plus d'une douzaine de cas documentés.
L'un des cas les plus édifiants recensés par l'EFF est celui révélé en 2025 : un policier du bureau du shérif d'un comté du Texas avait utilisé plus de 83 000 caméras de surveillance pour retrouver une femme qui aurait avorté sans assistance médicale. L'agent avait interrogé pas moins de 6 809 réseaux de caméras Flock Safety, y compris dans des États comme Washington ou l'Illinois, où le droit à l'avortement est pourtant protégé par la loi.
Petite devinette : pourquoi un agent du commissariat de Goshen a-t-il effectué une recherche dans 6 474 réseaux de lecture automatique des plaques d'immatriculation (ALPR), représentant les données de 82 413 caméras, le 7 mai 2025 ? Si votre réponse est « Je ne sais pas », il s'avère que vous avez tout à fait raison. L'agent a laissé les lettres « idk » (pour « I don't know », soit « je ne sais pas ») dans le champ de recherche où les policiers sont censés indiquer le motif de la recherche.
Lorsque les forces de l'ordre et les commerciaux du secteur technologique présentent les systèmes ALPR aux conseils municipaux, ils suivent un scénario bien rodé. Ils vantent les mérites de cette technologie, souvent fournie par des entreprises privées telles que Flock Safety, Motorola Solutions ou Axon, en la présentant comme un outil indispensable pour élucider des crimes graves, tels que les vols de voiture, les enlèvements ou les meurtres.
Mais lorsquon fait abstraction des arguments soigneusement préparés, les données continuent de révéler une réalité bien différente. Une analyse réalisée par lEFF sur les journaux de recherche ALPR des systèmes Flock Safety montre que des agents de police à travers tout le pays espionnent les conducteurs pour des « raisons » totalement absurdes. La police interroge régulièrement la base de données Flock sans fournir aucune justification légitime, bafouant ainsi les libertés civiles des citoyens en invoquant des motifs tels que « LOL » (abréviation de « laugh out loud »), « LMAO » (abréviation de « laughing my ass off »), « sexy » et « idk » (abréviation de « I dont know ») pour accéder à des données de localisation sensibles issues de lALPR.
Et dans certains cas, les agents se contentent d'appuyer frénétiquement sur les touches du clavier au lieu d'expliquer clairement la nature de leurs recherches.
Flock Safety affirme avoir amélioré son système en obligeant les agents à sélectionner un motif parmi une liste déroulante avant de lancer une recherche mais cela ne fait que permettre aux agents de dissimuler plus facilement les recherches abusives sous le couvert d'une apparence d'uniformité. Le système n'exige pas de preuve attestant que le motif sélectionné dans la liste déroulante correspond effectivement à l'objectif réel de la recherche.
En labsence dobligation de mandat, avec des garde-fous limités et des processus daudit insuffisants, les bases de données ALPR ont favorisé une culture daccès illimité aux informations de localisation de chacun. Cette culture dabus a permis à la police de traiter un réseau de surveillance de masse comme son propre moteur de recherche personnel, autorisant le suivi des déplacements de citoyens lambda pour des plaintes mineures, des caprices personnels et, parfois, semble-t-il, juste pour samuser.
Une culture d'abus bien documentée
L'utilisation abusive des systèmes ALPR n'est pas un phénomène nouveau ; elle fait la une des journaux depuis plus d'un an. Plusieurs rapports ont déjà révélé que des agents abusent régulièrement de ces systèmes pour harceler d'anciens ou de potentiels partenaires. Des systèmes ALPR ont été utilisés pour surveiller des manifestations, ce qui peut avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression protégée par le Premier amendement. Des agents ont également tenté d'utiliser un système ALPR pour retrouver la trace d'une femme souhaitant avorter.
En général, c'est grâce à des documents appelés « audits de réseau » que l'on prend connaissance de ces utilisations ; il s'agit de longs tableaux qui répertorient toutes les recherches effectuées sur le système d'une agence. Il n'est pas rare que même une petite agence dispose d'un registre contenant des millions de recherches provenant de milliers d'agences externes à travers les États-Unis.
L'EFF a également déjà mis au jour un profilage systémique effroyable : plus de 80 services de police utilisent des termes tels que « Roma » et « g*psy » pour cibler les personnes d'origine rom, souvent sans même mentionner de crime présumé. Et lorsque la police nutilise pas les systèmes ALPR à des fins de harcèlement ou de profilage, elle y a systématiquement recours pour des enquêtes de très faible importance : vérifier si un élève réside dans une zone scolaire spécifique, effectuer des vérifications dantécédents professionnels, donner suite à des plaintes pour musique trop forte, ou cibler un motard simplement parce quil tient un téléphone portable à la main.
Mais, dune manière ou dune autre, la situation empire encore.
L'absurdité des motifs de recherche documentés
L'analyse réalisée par l'EFF sur les données de recherche ALPR de Flock Safety, obtenues grâce à des demandes d'accès aux documents publics, a mis en lumière une tendance inquiétante. En l'absence de contrôle judiciaire, les agents saisissent des termes ridiculement futiles pour justifier leurs recherches. Voici un petit aperçu de ce que la police considère comme une « raison » suffisante pour suivre le véhicule d'une personne :
La surveillance, une plaisanterie
- Les agents du service de police de Barberton (Ohio) ont effectué de nombreuses recherches entre mars 2024 et mai 2026, en indiquant « LOL » ou « lol » comme motif.
- Les agents du bureau du shérif du comté de Harris (Texas) ont effectué plusieurs recherches entre avril et mai 2026, en indiquant « LOL » ou « lol » comme numéro de dossier.
- Les agents du département du shérif du comté de Lake (Indiana) ont effectué des recherches en juillet 2025 sur le terme « LMAO ».
- Les agents du service de police de Richmond (Californie) ont effectué plusieurs recherches en novembre 2024 sur le terme « Hehe ».
- Les agents du département du shérif du comté de Riverside (Californie) ont effectué des recherches en 2024 sur le terme « Haha ».
L'approche « Je ne sais pas, je m'en fiche »
- Les employés du bureau du shérif du comté de Kankakee (Illinois) ont effectué des recherches (2023-2025) sur les expressions « idk » (je ne sais pas) ou « idk lol ».
- Le service de police de Goshen (Indiana) a effectué des recherches (mai-juin 2025) sur l'expression « idk ».
- En mai 2025, le service de police de Fishers (Indiana) a effectué des recherches sur le terme « blah ».
- Un employé du service de police de Pasco (Washington) a recherché au moins quatre numéros de plaque d'immatriculation différents, en indiquant dans le champ « motif » : « vol, je ne me souviens plus du numéro de dossier, laissez-moi tranquille ».
- Le département du shérif de San Diego (Californie) a effectué des recherches en mai 2025 en indiquant « idk » dans le champ « motif ».
- Plus de 30 services ont effectué plus de 6 300 recherches en indiquant « TBD » (abréviation de « To Be Determined », c'est-à-dire « à déterminer ») comme « motif ». Parmi celles-ci figuraient le Département de la sécurité publique de lArizona, le service de police de Manteca (Californie) et le service de police de Baton Rouge (Louisiane). À lui seul, le service de police de Priceville (Alabama) a effectué 1 954 recherches avec la mention « TBD » comme motif.
Insultes et recherches inappropriées
- Le service de police de Belton (Missouri) a effectué des recherches (août-septembre 2024) sur le terme « d*ckhead ».
- Un employé du service de police de Manteca (Illinois) a effectué des recherches en juin 2024 sur le terme « sh*thead ».
- Un employé du service de police de Norton (Massachusetts) a effectué des recherches en décembre 2024 sur le terme « Sexy ».
- Des employés du service de police de Corona (Californie) ont effectué des recherches (entre 2023 et 2025) sur les termes « weird » (bizarre) ou « WEIRD KID » (gamin bizarre).
- En octobre 2025, des agents du service de police de Thornton (Colorado) ont effectué plusieurs recherches sur lexpression « conduire en se comportant bizarrement ».
- Un agent du service de police de Columbus (Ohio) a effectué des recherches en 2023 sur le terme « idiot ».
- Un agent du service de police de Michigan City (Indiana) a effectué des recherches en juin 2025 en saisissant « f*ck ce nouveau moteur de recherche ».
Appuyer frénétiquement sur les touches du clavier
L'une des découvertes les plus inquiétantes faites par l'EFF dans les données d'audit du réseau est le grand nombre de « motifs » qui semblent n'être rien d'autre que le résultat d'un agent appuyant au hasard sur des touches. Il s'agit généralement d'une longue suite de caractères absurde provenant de la même ligne ou de la même zone du clavier.
Par exemple :
- Un employé du service de police d'Eatonton (Géorgie) a effectué des recherches en indiquant comme motif des chaînes de caractères telles que HJKNUILH, uiokjk.kuj, GJLHBNMN, hjhbnmg et iuohjk.
- Un employé du service de police d'Atlanta (Géorgie) a effectué des recherches en indiquant « asdfga » comme motif.
- Des employés du bureau du shérif du comté de Bay (Floride) ont effectué des recherches en indiquant des motifs tels que ;'lkjh, /lkjh et lkjhg.
- Un employé du bureau du shérif du comté de Brown (Wisconsin) a effectué des recherches en saisissant des motifs tels que « gyghkkghghjkghjk », « ggyjgyujdsrdghdfhjkghjghk », « HJHJKLHLKHJK », « hjjkjkhjkljk » et « JHLJKHHJKL ».
- Un employé du bureau du shérif du comté de Lake (Ohio) a effectué des recherches en indiquant des motifs tels que « asdfg » et « ghjkl », tandis qu'un deuxième agent a effectué une série de recherches qui commençaient par le mot « investigation » mais qui se sont ensuite transformées en une succession aléatoire de touches, notamment : Investigatafy, Investigatafyd, Investigatafydl, Investigatafydlh, investigatafydlhj, investigatafydlhji, investigatafyfdlhji, investigatafyfdlhjigkfgty, investigatafyfdlhjigkfgtyy, investigatafyfdlhjij, investigatafyfdlhjik, investigatafyfdlhjikf, investigatafyfdlhjikfg, investigatafyfdlhjikfgty, investigatafyfdlhjikfgy et investigatafyfdlhjiy.
- Le service de police de Moore (Oklahoma) a effectué des recherches en utilisant des motifs tels que « jhjhjkhj », « jhjkhjh », « jhjkhjkh », « jkhhkjhjk », « Jkhjkhj », « Jkhjkhjk », « Jkhjkhjkh », « jkhjkhkjh », « jkjkhjkh », « kjjkhjk », « loiuiou », « ukjhjkh » et « ulkuiou ».
- Un employé du service de police de Westlake (Ohio) a effectué des recherches en indiquant comme motifs « fghjkl », « ghjkl » et « lkjhg ».
- Un employé de la police d'État du Kentucky a effectué des recherches en indiquant comme motifs « mhghjk », « mhgnhjkj », « nbvcxcvbn », « nmbvcbnm » et « sdfghj ».
Il est difficile, selon l'EFF, d'imaginer une situation dans laquelle ces caractères pourraient constituer un code policier valide. En revanche, on peut facilement imaginer qu'un agent prenne des raccourcis dans un champ de saisie dont il sait que personne ne vérifie le contenu, surtout s'il utilise l'application Flock Safety depuis son téléphone tout en conduisant.
Comment les services de police ont réagi
Face à ces recherches manifestement peu sérieuses, les services de police ont multiplié les réponses évasives et les excuses d'ordre administratif.
En réponse à la demande de commentaires formulée par l'EFF, le service de police de Thornton (Colorado) a affirmé que le système n'obligeait pas les agents à choisir parmi une liste prédéfinie à l'époque, mais que c'était le cas aujourd'hui. Il a également procédé à un audit des recherches portant sur les « comportements étranges au volant », affirmant qu'elles avaient toutes été effectuées à des « fins légitimes de sécurité publique ».
D'autres services de police contactés par l'EFF pour obtenir leurs commentaires ont fait part des éléments suivants :
Le service de police de Richmond (Californie) a déclaré que les agents impliqués dans les recherches portant sur les termes « Hehe » et « idk » avaient fait lobjet dun « entretien disciplinaire ».
Le service de police de Corona (Californie) a indiqué que les agents ayant effectué des recherches sur le terme « WEIRD KID » ne travaillaient plus pour la ville pour des raisons sans rapport avec cette affaire.
Le service de police de Columbus (Ohio) a invoqué sa convention collective, précisant que son inspecteur général n'était compétent que pour enquêter sur les incidents survenus au cours des 90 derniers jours, ce qui a permis à l'agent ayant effectué une recherche sur le terme « idiot » en 2023 d'échapper à toute sanction.
Le service de police de Belton (Missouri) a promis de mener une « enquête approfondie » sur les recherches avec la mention « d*ckhead » en s'appuyant sur les règles syndicales et les politiques du personnel en vigueur.
Le service de police de Manteno (Illinois) a déclaré qu'il allait « examiner minutieusement ces recherches et les circonstances qui les entourent » et « prendre toutes les mesures jugées appropriées au vu des faits et des circonstances ».
Le service de police de Manteca (Californie) a déclaré : « Depuis le début de lannée 2026, notre personnel a reçu pour consigne dindiquer, dans le champ « motif » des recherches effectuées via le système ALPR, lobjectif de maintien de lordre justifiant la recherche, et quil nest pas acceptable dy inscrire « TBD ». Le porte-parole a ajouté : « La présence de la mention « TBD » dans le champ « motif » lors de recherches antérieures ne doit pas, en soi, être interprétée comme signifiant que la recherche en question a été effectuée sans motif légitime lié à lapplication de la loi ou quun soupçon raisonnable était requis. »
La police de Fishers (Indiana) a déclaré que l'inspecteur qui avait recherché le terme « blah » l'avait fait « lorsqu'il rencontrait des difficultés avec la technologie » et que ce terme « est utilisé lorsqu'il utilise activement la technologie pour résoudre une affaire criminelle et que celle-ci ne fonctionne pas assez vite à son goût ». Le service a précisé qu'« on lui a demandé d'utiliser le terme « test » à l'avenir ».
Le service de police du comté de Cobb (Géorgie) a reconnu que « TBD » signifiait « À déterminer » et ne constituait plus un motif de recherche valable. « Nous avons mis en place une nouvelle politique, entrée en vigueur après les dates mentionnées dans votre audit, qui exige désormais, en plus d'une infraction pénale et d'un motif, un numéro de dossier pour toute recherche effectuée sur FLOCK », a déclaré le service de police à l'EFF.
Le département du shérif du comté de San Diego indique avoir examiné les cas où la mention « idk » avait été utilisée et avoir conclu qu« une enquête en cours était liée à ces recherches ». Le département a expliqué que cela sexpliquait par le fait que le champ « motif » était facultatif à lépoque (ce qui était vrai au niveau logiciel), mais que la loi californienne impose depuis 2015 aux agents de consigner le motif de leur accès aux données ALPR. Le porte-parole du shérif précise que le champ « motif » est désormais obligatoire et quil saccompagne dun menu déroulant.
La fausse excuse de la « mise à jour des fonctionnalités » du menu déroulant
L'EFF indique que sous prétexte de rationaliser les journaux daudit, Flock Safety a annoncé fin 2025 quelle allait remplacer le champ de recherche libre obligatoire « motifs » par un menu déroulant prérempli proposant des catégories dinfractions génériques. Depuis cette mise à jour, les agents ne sont plus tenus de saisir la...
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