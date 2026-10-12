Cet incident nest pas le premier signal dalerte concernant la vulnérabilité des objets connectés pilotables à distance. En février 2026, un propriétaire dun aspirateur robot DJI Romo qui cherchait simplement à connecter son appareil à une manette PS5 à laide de Claude Code avait accidentellement pris le contrôle de milliers daspirateurs, révélant ainsi une importante faille de sécurité.
Danfoss est une multinationale danoise, dont le siège social est situé au Danemark, qui emploie plus de 41 928 personnes à travers le monde. Danfoss a été fondée en 1933 par l'ingénieur Mads Clausen. Le groupe Danfoss fabrique des produits et fournit des services destinés notamment à : la réfrigération des denrées alimentaires, la climatisation, le chauffage des bâtiments, les compresseurs à gaz et la motorisation des engins mobiles.
Des cybercriminels ont piraté des centaines de supermarchés à travers la France et ont dégelé leurs congélateurs. Le mobile de cette attaque, qui s'est produite dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2026, est pour l'instant inconnu et reste un mystère.
Les pirates ont programmé les systèmes de réfrigération pour qu'ils soufflent de l'air chaud à 50 °C, ce qui a fait grimper la température à l'intérieur des congélateurs jusqu'à 36 °C, obligeant ainsi les supermarchés à jeter une quantité considérable de produits. On estime que cette cyberattaque a coûté « plusieurs millions d'euros » aux géants de la grande distribution.
Une centaine de supermarchés de la Coopérative U ont été visés par cette attaque, tandis quIntermarché a indiqué quentre 150 et 200 magasins avaient été touchés. E.Leclerc a également déclaré quune cyberattaque avait « touché lun de ses fournisseurs déquipements de réfrigération », les pirates ayant « réussi à déclencher à distance le dégivrage forcé des systèmes de réfrigération dans de nombreux magasins ».
Le parquet a confirmé l'incident et a indiqué que cette effraction avait provoqué des incendies dans la nuit.
D'autres enseignes auraient également été prises pour cible, notamment Carrefour Market et Monoprix, mais ces entreprises n'ont pas encore confirmé l'information.
Dominique Schelcher, directeur général de la Coopérative U, a qualifié cette attaque d« inédite » et a confirmé que la cyberattaque affectait les systèmes de réfrigération depuis dimanche soir.
Il a déclaré : « Le fait de cibler des équipements essentiels à la conservation des produits frais et à lapprovisionnement alimentaire des Français est extrêmement grave et sans précédent. Cest inacceptable. »
Dominique Schelcher a ajouté que les équipes de l'entreprise étaient « pleinement mobilisées » pour remédier à la situation le plus rapidement possible. « Une enquête sera nécessaire pour faire toute la lumière sur cette attaque », a-t-il déclaré.
De son côté, Intermarché a déclaré que le personnel allait devoir « jeter tous les produits » frais et surgelés. L'entreprise a dénoncé le gaspillage alimentaire et les pertes financières résultant de cette attaque, sans toutefois fournir de chiffres, et a averti que des problèmes pourraient survenir avec les polices d'assurance qui ne « couvrent pas ce type » d'incident en magasin.
Le Groupement Mousquetaires, propriétaire d'Intermarché, a déclaré qu'il estimait ses pertes à « plusieurs millions d'euros ».
Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête avait été ouverte sur « la cyberattaque de grande ampleur touchant les chambres froides de plusieurs grandes chaînes de distribution alimentaire à travers la France ». L'enquête permettra « d'identifier les victimes et d'établir le lien avec les dommages qu'elles ont signalés, notamment en termes de pertes alimentaires et d'incendies ».
Au-delà de l'épisode des supermarchés, le débat touche aussi la sphère privée : faut-il vraiment équiper son domicile d'appareils connectés à Internet ? Les opinions des consommateurs et des professionnels du secteur divergent, comme en témoigne une blague qui met en scène, d'un côté, le propriétaire d'une « maison entièrement intelligente » et, de l'autre, celui dont le seul appareil connecté est une imprimante, avec un pistolet posé à côté au cas où elle ferait un bruit inhabituel.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Quelles pourraient être, selon vous, les motivations derrière cette cyberattaque ?
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