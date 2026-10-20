Des responsables du DHS sous la présidence de Donald Trump demandent à la CISA d'acquérir secrètement une machine à voter, de la pirater et d'en rendre compte à la Maison Blanche

L'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) est une entité du Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) chargée de la cybersécurité et de la protection des infrastructures informatiques. Elle supervise l'ensemble des échelons du gouvernement fédéral et assure la coordination avec les États américains afin de renforcer la cybersécurité face aux pirates informatiques issus du secteur privé et d'États-nations. Le siège de la CISA est situé à Arlington, en Virginie.
Peu après le début du deuxième mandat présidentiel de Donald Trump, des responsables politiques nommés au sein du ministère américain de la Sécurité intérieure ont fait pression sur lAgence pour la CISA afin quelle achète discrètement une machine à voter et tente de la pirater.
Les résultats devaient être transmis à la Maison Blanche
Deux anciens responsables de ladministration ont déclaré à ProPublica que la CISA devait transmettre les résultats des tests à la Maison Blanche sans informer le fabricant du matériel des vulnérabilités détectées. Selon le média, cela sécartait de la procédure habituelle. Les fonctionnaires de carrière de la CISA ont perçu cette demande comme un pas vers une ingérence politique. Un ancien responsable a laissé entendre que les informations relatives aux vulnérabilités auraient pu être dissimulées en vue dune éventuelle invalidation des résultats électoraux qui nauraient pas plu aux initiateurs dune telle demande.
Les employés de la CISA ont expliqué à plusieurs reprises quils ne pouvaient pas mener à bien cette mission, notamment parce que les spécialistes capables de réaliser un tel test avaient été licenciés dans le cadre du Département de lefficacité gouvernementale (DOGE), lié à Elon Musk. Finalement, les responsables politiques ont abandonné cette idée, selon le rapport.
Réductions budgétaires à la CISA et réaction des États
Après le retour au pouvoir de Trump, plus de 1 000 employés ont été licenciés ou contraints de quitter la CISA, ce qui a réduit les effectifs de lagence denviron un tiers. Le projet de budget du président pour 2027 prévoit une réduction supplémentaire des dépenses de 700 millions de dollars, ce qui pourrait entraîner 900 licenciements supplémentaires. Plusieurs autorités électorales des États ont déclaré navoir reçu aucune aide de la CISA lors de la préparation des élections de mi-mandat. Ryan Macias, expert en sécurité électorale qui a conseillé lagence, a souligné quil y avait une différence entre le fait de ne plus accorder la priorité à certaines tâches et labsence effective dune institution.
Les États ont également fait état dune perte de confiance après que ladministration eut rendu publics des documents déclassifiés concernant lélection de 2020, qui contenaient des informations sensibles fournies à titre confidentiel à la CISA. Le secrétaire dÉtat de lArizona, Adrian Fontes, a déclaré que lors dune conversation en août, il avait fait part au directeur par intérim de la CISA, Nick Andersen, de son manque de confiance à son égard. En septembre, la CISA a publié un plan de sécurité électorale de 13 pages que la secrétaire dÉtat du Maine, Shenna Bellows, a qualifié doffre de soutien tardive.
En août 2024, des pirates informatiques qui avaient participé à la conférence DEF CON à Las Vegas avaient identifié des vulnérabilités dans les machines à voter qui devaient être utilisées lors des élections américaines de 2024. Toutefois, ils n'auraient pas assez de temps pour les corriger avant les élections. Lors de cette conférence, un groupe de pirates informatiques avait identifié des dizaines de failles dans machines à voter, mais il était peu probable que des correctifs soient apportés dans les bureaux de vote avant le jour du scrutin. « Il y a tellement de choses fondamentales qui devraient se produire et qui ne se produisent pas, alors oui, je suis inquiet que des choses ne soient pas corrigées », avait déclaré Harri Hursti, cofondateur du programme « Voting Village » de la DEF CON. Les sociétés spécialisées étaient généralement en mesure de corriger les problèmes identifiés, mais le processus pouvait prendre plus de temps que les 83 jours qui restaient alors avant l'élection.
Source : ProPublica
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