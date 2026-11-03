Les congélateurs des supermarchés à travers l'Europe ont été touchés par une deuxième cyberattaque dévastatrice : des pirates ont fait grimper la température à 50 degrés en Belgique et en Suède

Des pirates informatiques ont pris le contrôle à distance des systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés français dans la nuit du 10 octobre 2026, forçant ces systèmes à souffler de lair chaud à 50 °C et provoquant ainsi la détérioration des marchandises. On estime que cette cyberattaque a coûté « plusieurs millions d'euros » aux géants de la grande distribution. La Coopérative U, Intermarché et E. Leclerc ont confirmé cette attaque, qui aurait touché jusquà 200 magasins Intermarché. Carrefour Market et Monoprix seraient également concernés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, confirmant que l'attaque avait provoqué des incendies dans la nuit. Le mobile reste encore inconnu.
Récemment, des cyberattaques présumées ont provoqué une hausse des températures dans les systèmes de réfrigération des supermarchés dans un nombre croissant de pays européens. Des pics de température ont été enregistrés pendant la nuit dans des magasins en Belgique, en Estonie, en Irlande, au Luxembourg et en Suède. Le lendemain, les commerçants et les autorités ont mis en avant ces cyberattaques présumées, qui ont mis en évidence la vulnérabilité de systèmes qui, autrefois, fonctionnaient en grande partie de manière mécanique.
Le directeur du centre national suédois de cybersécurité, John Billow, a confirmé que le centre traitait actuellement plusieurs incidents affectant les systèmes de réfrigération des magasins. « Ces dernières semaines, nous avons [ ] constaté quil existait en Suède un nombre important dappareils de technologie opérationnelle exposés, pour lesquels nous avions clairement souligné la nécessité de mettre à jour ou dappliquer des correctifs », a-t-il déclaré.
La température des congélateurs de plusieurs magasins suédois a brusquement augmenté pendant la nuit, ont indiqué les exploitants ICA et Coop, tandis que le distributeur suédois Axfood a déclaré que les congélateurs dun centre de distribution dédié à la livraison à domicile de produits alimentaires dans la région de Göteborg avaient été piratés. SuperValu, la troisième chaîne de supermarchés dIrlande, a indiqué quun modèle spécifique de systèmes de réfrigération avait été touché par un « incident cybernétique » dans 13 de ses 223 magasins.
Lagence de presse Belga a fait état dune hausse des températures nocturnes dans des dizaines de magasins Ahold Delhaize en Belgique et au Luxembourg. Ces hausses ont été attribuées à une cyberattaque, selon le directeur général de la société de réfrigération Sabcobel. Stephan Moelans a expliqué que les évaporateurs des appareils avaient été basculés en mode dégivrage. Toujours en Belgique, cinq magasins Spar ont vu leurs systèmes de réfrigération attaqués, a déclaré un porte-parole du groupe Colruyt, qui gère le réseau de franchises. En Estonie, au moins une chaîne de supermarchés a été touchée, a déclaré le fournisseur de technologies Kitman Coldtech.
« C'est tout récent, cela s'est produit ce matin », a déclaré Jann Mutso, PDG de Kitman. Mutso, de Kitman, a également indiqué que les températures de la chaîne estonienne avaient été réglées à 50 degrés Celsius (122 °F). La cyberattaque visant les systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés en France a fait grimper la température des réfrigérateurs et des congélateurs jusquà 50 degrés Celsius (122 °F), altérant les denrées alimentaires et provoquant des incendies dans plusieurs magasins.
Un magasin suédois a indiqué dans un message publié sur les réseaux sociaux que la température de ses réfrigérateurs et congélateurs avait été réglée au même niveau que lors de la cyberattaque en France. « Nous savons quun nombre limité de magasins a été touché par un incident survenu cette nuit, qui a affecté leurs systèmes de réfrigération et de congélation », a déclaré un porte-parole de la société privée ICA. Le distributeur privé Coop a déclaré que six de ses magasins avaient été touchés par des incidents similaires.
Si personne n'a encore revendiqué ces cyberattaques, ces incidents contribuent à accroître les inquiétudes concernant la guerre hybride découlant de linvasion de lUkraine par la Russie et du conflit entre lIran et les États-Unis. Ces derniers mois, les États européens ont accusé Moscou dêtre à lorigine dun nombre croissant dincidents touchant les infrastructures, notamment par le biais de cyberattaques. La Russie a nié à plusieurs reprises toute implication dans des opérations de sabotage ou de guerre hybride.
Le commissaire européen à lAgriculture et à lAlimentation, Christophe Hansen, a déclaré que ces attaques constituaient « une tentative délibérée de perturber » lapprovisionnement alimentaire de lUE et de saper la confiance du public. « Ces incidents montrent que les cyberattaques peuvent perturber les services, affecter les entreprises et avoir un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne, soulignant limportance de renforcer la cybersécurité dans lensemble de lUnion.
Un porte-parole du Centre pour la cybersécurité de Belgique a déclaré que la multiplication des incidents de cyberattaques, en particulier ceux résultant de lutilisation ciblée de lIA, constituait une tendance en pleine évolution. Il a toutefois ajouté : « Nous ne serons peut-être jamais en mesure didentifier [ ] qui se cache derrière cette attaque ».
Concernant les incidents en France, les analystes rapportent que la France abritait plus de la moitié des tableaux de bord de contrôle exposés en ligne dans le monde entier, dont la majorité fonctionnait avec des logiciels obsolètes et vulnérables depuis des mois. Cette surreprésentation a aggravé l'impact de l'incident par rapport à d'autres pays. Les exploitants ont déconnecté leurs équipements, et le parquet de Paris a ouvert une enquête.
Sources : Le directeur du centre national de cybersécurité suédois, John Billow; L'agence de presse Belga
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