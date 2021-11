Le rapport, produit avec Cyber Security Works et Cyware, révèle que le dernier trimestre a vu une augmentation de 4,5 % des CVE associés aux ransomwares.Il y a également eu une augmentation de 4,5 % des vulnérabilités activement exploitées et tendances, une augmentation de 3,4 % des familles de ransomwares et une augmentation de 1,2 % des vulnérabilités plus anciennes liées aux ransomwares par rapport au deuxième trimestre de 2021.PublicitéIl identifie 12 nouvelles vulnérabilités liées aux ransomwares au troisième trimestre 2021, ce qui porte à 278 le nombre total de vulnérabilités associées aux ransomwares. Sur ces 12, cinq sont capables d'attaques par exécution de code à distance et deux sont capables d'exploiter des applications web et d'être manipulées pour lancer des attaques par déni de service.Le rapport identifie également six nouvelles vulnérabilités actives et tendances associées aux ransomwares, portant le total à 140, et cinq nouvelles familles de ransomwares, portant le total à 151. En outre, trois vulnérabilités datant de 2020 ou d'avant sont devenues nouvellement associées à des ransomwares au troisième trimestre 2021, ce qui porte à 258 le nombre total de vulnérabilités plus anciennes associées à des ransomwares -- représentant 92,4 % de toutes les vulnérabilités liées aux ransomwares.", déclare Srinivas Mukkamala, vice-président senior des produits de sécurité chez Ivanti. "."Source : Ivanti Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les attaques par ransomware ne font qu'évoluer depuis le début de l'année, par quoi cela s'explique-t-il à votre avis ?Votre organisation est-elle victime de ces nouvelles attaques par ransomware ?