Le dernier rapport trimestriel de WatchGuard Technologies montre également qu'un pourcentage important de logiciels malveillants continue d'arriver par le biais de connexions chiffrées, le pourcentage livré via TLS ayant bondi de 31,6 % à 47 %.Les attaques de ransomware ont atteint 105 % du volume de 2020 à la fin du mois de septembre et sont en passe d'atteindre 150 % une fois que l'année complète de données de 2021 sera analysée.", explique Corey Nachreiner, responsable de la sécurité chez WatchGuard. "."Parmi les autres points importants du rapport, une écrasante majorité des attaques réseau ont ciblé les Amériques au troisième trimestre (64,5 %), par rapport à l'Europe (15,5 %) et à l'APAC (20 %). Dix signatures d'attaques seulement ont été à l'origine de 81 % des attaques réseau, l'injection SQL étant en tête de liste et une seule nouvelle signature - visant les serveurs Microsoft Internet Information Services (IIS), plus anciens mais encore largement utilisés - ayant été ajoutée à la liste au troisième trimestre.Source : WatchGuard Technologies Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Comment cela a impacté votre entreprise et quelles sont les mesures prises pour se protéger efficacement de ces types d'attaque ?