Une étude menée par ClearPath Research auprès de 700 cadres et praticiens pour en savoir plus sur l'adoption du cloud computing et l'évolution du paysage de la sécurité, révèle que 55 % des équipes de sécurité et de conformité dans le monde estiment qu'au moins la moitié du temps qu'elles consacrent aux questions de sécurité n'est pas utile.Selon 88 % des personnes interrogées, la sécurité des environnements en cloud deviendra de plus en plus importante au cours de l'année prochaine. Cependant, 45 % des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle "".Une partie du problème est que 32 % utilisent les mêmes règles, processus et outils pour la sécurité sur site et dans le cloud. Seuls 22 % utilisent des approches différentes pour les environnements en cloud et sur site.Interrogées sur le plus grand risque auquel leur organisation est confrontée, 39 % des personnes interrogées ont cité les "vulnérabilités inconnues dont nous ne sommes pas conscients" comme principale préoccupation. En termes d'automatisation, seules 36 % des entreprises déclarent avoir automatisé 61 % ou plus de leur sécurité du cloud. 76 % des personnes interrogées déclarent que "l'apprentissage automatique a des applications pratiques dans la sécurité du cloud" et souhaiteraient que l'apprentissage automatique soit plus présent dans leur environnement de sécurité.Pour répondre à ce problème, Lacework lance sa plateforme de données Polygraph, qui aide les entreprises de toutes tailles à découvrir automatiquement les activités suspectes dans un environnement multicloud, afin de détecter et de traiter les véritables menaces et risques pour leur activité.", explique Jay Parikh, co-PDG de Lacework. "Source : Lacework Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Pensez-vous que vous passez plus de temps qu'il n'en faut sur des problèmes de sécurité ?Quelles sont les solutions envisagées par votre organisation pour y remédier ?