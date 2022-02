Le rapport sectoriel 2021 de CybelAngel révèle que les fuites de données sont le risque numérique le plus courant auquel sont confrontées les entreprises clientes, les fuites en général affichant une croissance de 63 % en glissement annuel.L'industrie pharmaceutique a été la plus touchée, avec une augmentation considérable de 948 % des fuites, peut-être en raison de la frénésie de la COVID. Le secteur financier vient ensuite avec une augmentation de 113 %. Les fuites de stockage en cloud ont connu une augmentation globale de 150 % en glissement annuel et de 500 % dans le secteur pharmaceutique.Parmi les autres résultats, la pénurie de main-d'œuvre chez les développeurs a conduit à une plus grande externalisation et à une augmentation de 66 % des fuites de code source. Le dernier trimestre de 2021 a vu un bond de 117 % du nombre de rapports d'incidents envoyés à GitHub. Là encore, les secteurs de la pharmacie et de la santé sont les plus touchés, avec une augmentation de 316 % des fuites de code source. Il est intéressant de noter que les secteurs de la banque et de la finance sont les seuls à ne pas connaître d'augmentation des fuites de code source.Pauline Losson, directrice des cyber-opérations chez CybelAngel et chercheuse en chef du rapport, déclare : "Source : CybelAngel Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise a-t-elle connu une augmentation considérable des fuites de données au cours de l'année passée ?Quelles en sont les causes ?