La plus grande menace provient des différents États-nations, selon Thalesgroup

Les logiciels malveillants sont la cause principale des attaques de sécurité dans le monde entier

L'étude révèle que 56 % des grandes organisations ont été impliquées et ont participé au rapport sur les menaces liées aux données.Il est intéressant de noter qu'environ 79 % des personnes étudiées s'inquiètent des risques de sécurité au sein de leur personnel, tandis que les autres parlent d'une augmentation frappante de ces attaques au cours de l'année précédente. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup d'autres ont dit craindre que leurs données soient menacées dans leur propre organisation.Mais qui sont les vrais méchants dans cette menace ? C'est la question que beaucoup ont posée. Le rapport explique que la plus grande menace provient des différents États-nations. Les experts sont même allés jusqu'à la qualifier de menace de rang 1.L'étude a également mis en lumière le fait que 52 % des entreprises ont subi des atteintes à leur sécurité cette année, contre 56 % l'année dernière. Parmi les personnes concernées, 21 % l'ont été par des ransomwares. Heureusement, les statistiques ont révélé une légère amélioration par rapport à l'année précédente.En outre, 40 % des personnes interrogées ont expliqué qu'elles avaient évité le processus de signalement de la violation, car toutes les informations divulguées étaient chiffrées.Source : Thalesgroup Qu'en pensez-vous ?